買新成屋也會遇漏水？內行點破「避雷關鍵」：一定要觀察
買新成屋也會遇漏水？內行點破「避雷關鍵」：一定要觀察
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-18 23:51:50
買房是人生大事，多數人必須背上沉重房貸才能擁有屬於自己的房子，因此對於屋況也會特別要求，特別是漏水問題最為人所詬病。就有一位網友近期想買房，並好奇「該如何買到不會漏水的房子？」貼文曝光也立刻有內行人「避雷關鍵」：一定要先問。
一位網友在臉書社團《買房知識家》上發問，「是否不只超過30年以上的房屋都會漏水？很多新成屋或10年內中古屋也會遇到漏水，因爲短時間好像觀察不出來！所以請教各位要如何買到不會漏水的好房子呢？」貼文一出立刻也有苦主出面訴說遭遇，「我買過兩次全新成屋，沒有不漏的...只是看漏公設還是你家屋頂而已」、「現在很多都一年就漏水了，漏水已經是常態，自己防水做好，或搭鐵皮才是最實在的」、「新屋也會阿，在於施工，灌漿要是在接水面積裡斷漿太久，就會有冷縫，地震來搖一下或防水有破口，都會有機會漏水渡濕」。隨後也有過來人分享「避雷關鍵」，「建議買未整修的屋子，屋況一清二楚，天花板如果有裝潢可能會掩蓋部分漏水的狀況」、「避免買在頂樓、挑雨天的時候看房，還有問左右鄰居是否有漏水情形」、「水侵蝕過的水泥油漆木材多半會留有痕跡，可以多觀察」、「一定是要問一下同批建案的鄰居」。（編輯：潘毅）