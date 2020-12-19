FDA正式緊急授權莫德納疫苗！將助美國對抗新冠疫情
FDA正式緊急授權莫德納疫苗！將助美國對抗新冠疫情
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-12-19 09:02:57｜update2020-12-19 09:04:13
根據外媒最新報導，美國食品與藥物管理局（FDA）於美東時間周五（18日），正式通過對莫德納疫苗（Moderna）的緊急授權。
莫德納是繼輝瑞以後，第2個在美國獲得緊急授權的疫苗，2者都是使用mRNA技術。FDA的外部諮詢小組剛在當地時間週四投票表決，通過對FDA批准緊急授權的建議。報導指出，590萬劑的莫德納疫苗預計下週就會被分配至全美各地。由於莫德納的保存條件比輝瑞疫苗還要容易，所以除了美國，外界預測也能更有利於分發國際。
FDA放行莫德納疫苗的消息出來後，美國總統川普也在推特上發文，打下「恭喜！現在已經可以使用莫德納了！」
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