煮湯圓有什麼技巧？媽媽曝「炒糖」才會香 她煮完崩潰了
煮湯圓有什麼技巧？媽媽曝「炒糖」才會香 她煮完崩潰了
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-19 10:49:18
下周一（21日）就是冬至了，提到冬至不少人就會先到各大超市、賣場準備好湯圓，打算趁著寒冷的天氣，煮一鍋熱騰騰的甜湯配湯圓來暖暖胃。近日，就有網友透露媽媽親授的「絕招」，表示要先炒糖才會香，但實際測試後卻怪怪的，貼文也引起網友熱議。
原PO在《爆廢1公社》表示，最近在家煮湯圓，為了能讓湯圓變得更香，她打算使用媽媽親授的絕招，「媽媽說煮湯圓前要先炒糖，才會香」，因為老一輩在煮湯圓時，並不是直接像現在水滾了就把湯圓丟下去再加糖，而是先將白砂糖翻炒均勻後，讓白糖化開變濃稠，接著加入水煮滾，這樣煮出來的糖水就會更加香甜。原PO也立刻拿起鍋子實際測試，「水、糖、油的比例是4：5：1」，先倒入油，隨後再加入白砂糖翻炒均勻，接著再加入清水，結果原PO炒著漸漸成形後，咖啡色長條形狀卻讓她直呼「怪想吐的」。
許多網友看完也紛紛開玩笑，「越炒越母湯」、「好像很有味道」、「這丹藥吃了會功力加倍」、「我放大確認過了，沒有玉米粒」、「有點像貓砂」、「快笑死，怎麼這麼有味道」、「腸胃不太好哦」、「炒到表情逐漸母湯」、「是不是炒著炒著，就沒食慾了」。另外也有內行的網友指出，用「油炒糖」容易油溫上升快、溫度高，使糖快速焦化，不易操作，應該要持續攪拌以防糖沾黏鍋子，經過高溫炒後糖開始出現氣泡，等待泡泡由大轉小，加入少量水分熬煮，最重要的是，添加的水一定要使用「溫熱的開水」。（編輯：許智超）