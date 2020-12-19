公司年底大裁員！女白領陷「求職輪迴」超崩潰：年終飛了

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公司年底大裁員！女白領陷「求職輪迴」超崩潰：年終飛了

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-12-19 10:24:39

同事、工作、職場
▲公司年底大裁員！女白領陷「求職輪迴」超崩潰。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
2020年接近尾聲，不少上班族最關心的「年終獎金」則成為職場工作者的一個關注焦點，但近日卻有一位女網友在網路上分享自己遇到的情況指出「公司現在年底大裁員」，不但年終飛了還失業，更點出了年底的「求職輪迴」，引發網友們討論。
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▲原PO更接著點出「年底的求職輪迴」，「覺得年底找工作，公司真的都拖好久，通知→約面試→面完→再等通知」。（示意圖／取自
▲原PO更接著點出「年底的求職輪迴」，「覺得年底找工作，公司真的都拖好久，通知→約面試→面完→再等通知」。（示意圖／取自 pixabay ）
這位網友在網路論壇《Dcard》中PO出一篇「年終飛了…還失業」的文章表示，「在11月中旬被告知公司縮編只能做到月底，有一技之長的我也是被迫面臨找工作」，原PO更接著點出「年底的求職輪迴」，「覺得年底找工作，公司真的都拖好久，通知→約面試→面完→再等通知，又要12月底了，離2021只剩14天，希望還在求職路上的大家都順利就職 」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友的熱烈討論，留言區紛紛蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示「+1...已待業兩個月...每天看工作丟履歷好焦慮」「現在的年輕人好慘」、「真是一個多災多難的2020，加油快過去了」、「丟履歷→面試→等→等→等→沒消息」、「我跟你一樣，被臨時通知部門撤銷，面臨失業」、「我跟你的遭遇一樣，也是11月底被通知做到12月底就好，因為是約聘還沒有資遣，年終也是不敢妄想」、「從三月找工作到九月才終於錄取一間」、「今年一直不順，認真覺得不好找」。
▲也有人給予正向的鼓勵「你有專業技能不用怕找不到工作，心情調適好再出發」。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自
▲也有人給予正向的鼓勵「你有專業技能不用怕找不到工作，心情調適好再出發」。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
不過也有人給予正向的鼓勵「我今天剛錄取！好運給你」、「你有專業技能不用怕找不到工作，心情調適好再出發，你可以去參考面試經驗談，這樣可以增加你的就業機會喔」、「去申請失業救助金，三個月到半年免費領月薪還有人幫你找工作」、「我公司刊登不到一個禮拜，就補到一位設計，祝福妳！一定可以找到的」、「不要放棄，持續投履歷，有投有機會」。（編輯：王柏文）
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