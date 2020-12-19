公司年底大裁員！女白領陷「求職輪迴」超崩潰：年終飛了

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這位網友在網路論壇《Dcard》中PO出一篇「年終飛了…還失業」的文章表示，「在11月中旬被告知公司縮編只能做到月底，有一技之長的我也是被迫面臨找工作」，原PO更接著點出「年底的求職輪迴」，「覺得年底找工作，公司真的都拖好久，通知→約面試→面完→再等通知，又要12月底了，離2021只剩14天，希望還在求職路上的大家都順利就職 」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友的熱烈討論，留言區紛紛蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示「+1...已待業兩個月...每天看工作丟履歷好焦慮」「現在的年輕人好慘」、「真是一個多災多難的2020，加油快過去了」、「丟履歷→面試→等→等→等→沒消息」、「我跟你一樣，被臨時通知部門撤銷，面臨失業」、「我跟你的遭遇一樣，也是11月底被通知做到12月底就好，因為是約聘還沒有資遣，年終也是不敢妄想」、「從三月找工作到九月才終於錄取一間」、「今年一直不順，認真覺得不好找」。
不過也有人給予正向的鼓勵「我今天剛錄取！好運給你」、「你有專業技能不用怕找不到工作，心情調適好再出發，你可以去參考面試經驗談，這樣可以增加你的就業機會喔」、「去申請失業救助金，三個月到半年免費領月薪還有人幫你找工作」、「我公司刊登不到一個禮拜，就補到一位設計，祝福妳！一定可以找到的」、「不要放棄，持續投履歷，有投有機會」。（編輯：王柏文）