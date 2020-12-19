10多年老用戶發「關箱文」！揭放棄iPhone原因：徹底死心

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10多年老用戶發「關箱文」！揭放棄iPhone原因：徹底死心

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-12-19 10:34:24

▲有網友認為用AirDrop傳照片及影片相當方便，但非iPhone用戶就不能使用，因此好奇發問「一群iPhone在AirDrop，安卓仔在想啥」。（示意圖，取自unsplash）
▲PTT的一位iOS板10多年老板主，日前發了「關箱文」宣佈不再使用iPhone，引發熱議。（示意圖，取自unsplash）
蘋果手機iPhone 12系列推出後，隨即在網路上引起許多討論，更有不少果粉早已下單訂購，就為了拿到最新款手機。但PTT一位iOS板的10多年老板主，日前卻發了一篇「關箱文」分享個人決定放棄使用iPhone的心路歷程，引發網友熱議。
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這位網友在PTT iOS板發文，不僅宣布請辭iOS板主的職位，更決定將「離開iOS的生態系」。這篇形同對Apple產品的「訣別文」，原PO開頭先說明自己從2009以來就是iOS板的板主，從iPhone 2G時代一路支持到現在，最近卻遇到一件事讓他決定轉投其他手機陣營。
▲網友PO出iPhone「關箱文」。（圖／翻攝自批踢踢）
▲網友PO出iPhone「關箱文」。（圖／翻攝自批踢踢）
原PO指出，因為工作緣故，習慣會先升級其他機子到新版本，常用的主力機則停在舊版本，順便測試App的相容性。結果沒想到，將iPhone 11升級到iOS 14.3之後，卻發生了無法回復備份的問題，想要降級回到iOS 13版本也沒辦法，詢問客服後只得到「去找身邊親朋好友有iOS 13的機子，用他們的機子回復你的備份」這樣的建議。

原PO不死心，跑去101直營店門市與工程師當面溝通，希望對方能幫忙在iOS 14.3系統下救回備份，不然就是把手機降級回到iOS 13，但結果現場工程師都無法做到，只建議「先用新手機，登入你的iCloud帳號，這樣可以保留相簿和聯絡人」。但原PO心疼的是App裡備份的舊資料，卻始終無法找到解決之道。

▲網友曬出自己的歷年收藏，證明自己確實是iPhone的老支持者。（圖／翻攝自批踢踢）
▲網友曬出自己的歷年收藏，證明自己確實是iPhone的老支持者。（圖／翻攝自批踢踢）
原PO無奈直言，這件事的整個流程就是自己對Apple徹底死心的原因，認為Apple無法解決新版本的備份出bug問題，又不願意替客戶降回舊版本，「反正客戶資料不重要，我們公司的政策就是只能升不能降」，最後只能好聚好散。
網友也紛紛在底下留言回覆說，「這禮拜發生跟你一模一樣的事，後來直接放棄回復備份」、「受害者＋1，真的是只有聯絡人還留著」、「雖然現在還是用iPhone，但是我也漸漸對iOS的穩定性越來越沒耐心了」、「恭喜脫離苦海」、「我也是無法降級導致備份無法回復，後來累積八年的照片用第三方軟體救回，但是其他東西都要重來了」。（編輯：倪浩軒）
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