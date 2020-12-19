山上遇辣妹！他「下秒舉動」踩爆女友地雷 全場狂喊活該
山上遇辣妹！他「下秒舉動」踩爆女友地雷 全場狂喊活該
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-19 11:18:25
男女成為情侶後，可能會因對方的一句話或一個小動作，而讓彼此的關係產生摩擦。近日，就有網友抱怨，出遊都擔任女友的專業攝影，而他只是順手拍下一位比基尼辣妹，就引發女友的怒火，這讓他無奈的提問「順手拍正妹，真的是女友的雷？」貼文也引起熱議。
原PO在《PTT》表示，帶著女友到知名溫泉飯店約會放鬆，整整兩天都擔任女友專業攝影拍各種美照，正當他們在餐廳吃完晚餐時，看到一位穿著黃色比基尼的火辣正妹，於是忍不住興奮拿起手機按下快門，沒想到卻大踩女友地雷。原PO也解釋，因為當時地點是在山上，而且溫度很低，所以看到陌生女子只穿著比基尼走在路上，才會讓他忍不住拍下，「她穿這樣身體真的強欸！我拍也不是只為了身材，想說可以分享給大家」。
女友聽完卻十分不滿，「阿你不是要分享才拍的？你不會自己要留著看吧？分享完可以刪了吧？」最後原PO也依照女友要求刪除辣妹照，並買了禮物安撫女友，兩人才重修舊好，但他也不禁好奇「順手拍正妹，真的是女友的雷？」許多網友看到也紛紛回應，「你真的是，真男人」、「你這簡直在賭命，下次小心一點」、「你也滿白目的」、「認真說，女生真的會生氣」、「這種我直接罵，給你參考」、「你的求生意志不夠強烈」、「你還真敢拍，不怕晚上被桿麵棍桶嗎？用看的都會出事了」、「被罵真的是活該」。（編輯：許智超）