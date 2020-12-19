超狂聖誕交換禮！他抽「1個新家」秒臉綠 眾一看狂搖頭
超狂聖誕交換禮！他抽「1個新家」秒臉綠 眾一看狂搖頭
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-19 12:53:27
聖誕節將至，已有不少人開始揪朋友、閨蜜們一起聚餐，並大玩「交換禮物」的遊戲。近日，就有網友分享，在今年的交換禮物，有朋友抽到最狂大獎，只見獲獎著一臉無奈的抱著「新家」，讓他看了哭笑不得，貼文一出也引起網友討論。
原PO在《爆廢公社公開版》表示，今年和朋友一起交換禮物，其中的大獎竟然是「骨灰罈一甕」，影片也可以看見獲獎者哭笑不得的表情，雙手捧著白色骨灰罈，旁邊的朋友們都拿著手機拍照，這也讓原PO忍不住驚呼「最狂聖誕禮物」。許多網友也紛紛回應，「最便宜的骨灰罈也要2000元耶」、「真是下重本了，但收到真的笑不出來欸」、「抽到該笑還是該哭」、「這要放哪啦」、「尷尬又不失禮貌的笑」、「收到這個肯定崩潰」、「是我跟社會脫節太久了嗎？現在聖誕節禮物已經送到身後事了嗎？」、「真的是下重本，這不便宜呢」。不過，也有網友認為「玩笑開太大」，「這種玩笑蠻觸霉頭的」、「好像在詛咒一樣」、「這很不吉利」、「感覺不太有趣，很難開心起來」、「若是真的出事了，那個送禮的應該會內疚一輩子，有些玩笑還是要有尺度」。（編輯：許智超）