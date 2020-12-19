結婚紀念日不想算命師決定？背後原因曝光　新婚女超崩潰

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這位網友在網路論壇PPT GetMarry板上PO出一篇「關於結婚登記看日子」的文章表示，「想請問大家登記結婚時也有看日子和時辰嗎？當初老公勸說配合長輩習俗，雖然很不喜歡還是配合了，對於算命師對自己的八字品頭論足也覺得很不開心」，原PO更直言「離算命師選的登記日期越來越近，心裡也越來越不舒服，不想要自己的結婚紀念日操之在陌生人手上」，同時也坦言「這樣對我來說蒙上一層很不好的意義，感覺一直會有疙瘩，希望自己的結婚紀念日是有意義的」，最後原PO也說「我一點都不覺得這些吉日、吉時會影響到感情，反而是現在心裡的不舒服對自己心情影響較大...」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
而網友們紛紛力勸「選自己喜歡的」、「當然是選自己喜歡的」、「因為長輩關係，也是依照算命師給的時程登記，就平常心給長輩心安這樣，命運是掌握在自己手裡的，大家都可以的就是好日子」、「不然你們可以在自己喜歡的日子去登記，不用跟父母說，其實他們之後根本不會記得算哪一天」、「不管怎樣過程順心就好，身邊很多結婚時弄了老半天，最後還是離了的例子」、「若真的很在意就低調的選自己要的日期去登記吧，久了長輩應該不會記得」。（編輯：王柏文）