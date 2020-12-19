媒人狂討「3萬6紅包」！新婚夫妻超傻眼　網揭問題點罵爆

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這位網友在網路論壇PPT GetMarry板上PO出一篇「可怕的媒人禮金分享」的文章表示，「我和先生剛完成結婚登記，而我和先生會認識是經由兩個阿姨介紹，我這邊是乾媽女兒的好友，先生那邊是媽媽找的做媒阿姨」，原PO更接著說「我和先生認識約一年進展到談婚論嫁的進度，雙方父母都同意一切從簡，而先生的媽媽在找男方介紹人之前，有先聽朋友說如果找到對象，要包給介紹人三萬六的紅包，因此就先私下處理好了這件事」。
但女方這邊，原PO夫妻則討論好會包6600元，一包給介紹人一包給大姊（乾媽女兒），沒想到在原PO登記結婚完的這週回了娘家，分別約了介紹人和大姊見面，要拿紅包過去感謝她們。但見面拿出紅包後，介紹人直接臉色大變，很不客氣的直言「沒看過你們這種的欸！紅包都三萬六啊」，原PO更無奈解釋「妳一開始完全沒提到三萬六的事情，男方那邊是一開始就知道所以處理好了，她們都沒聽說過兩方介紹人都要三萬六這件事情」。
結果事後，女方的介紹人打來家裡大鬧了一場，和原PO的媽媽說了很多難聽的話，最後烙下一句「有沒有拿出三萬六看妳良心啦」，這讓原PO夫妻大為傻眼，氣到整晚都睡不著，最後原PO為了不讓乾媽一家為難，討論決定就當花錢消災了事。此篇文章一發出，立刻引起大量網友討論，留言區紛紛蓋起高樓。
網友們紛紛留言點出問題點在於「媒人敢收三萬六，當初做媒就要講了吧，隨便喊價哦傻眼」，其他網友也認同「假設今天我是新人，裝傻是不是就不用付了，3萬6真的很多欸」、「不要臉的介紹人，變相搶劫」、「我認識不少專業媒人，男生方面大部分都是36000沒錯（有的媒人甚至會簽約），但是女方向來都比較少哦，沒聽過跟男生收一樣的，大約都10000-20000，職業媒人，不管有沒有後續幫忙，他介紹了人，就一定有收紅包，你們給了2包女方的，其實是夠的，她獅子大開口。就是婚友社，男女入會錢也不一樣好麻」、「如果有明訂價碼，不如介紹前先講清楚簽約」、「敢收三萬六，那要保證婚姻幸福美滿、包生子還健康可愛、年年考第一、以後當總統，錢沒那麼好賺啦」。（編輯：王柏文）