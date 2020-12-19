年賺8.4億！「最高收入YouTuber」才九歲　副業狂吸56億

你知道全球收入最高的Youtuber是誰嗎？富比世雜誌（Forbes）在18日公布了2020年「全球進帳最多的YouTuber」名單，而今年仍然是由年僅9歲的萊恩卡吉（Ryan Kaji）奪得冠軍，他靠著頻道「Ryan’s World」分享、開箱玩具，就進帳近3000萬美元（約新台幣8.4億元），而這也是他第三年蟬聯全球該榜冠軍。

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綜合外媒報導，美國亞裔的萊恩本名為關萊恩（Ryan Guan），他的父親從日本移居到美國德州，他的母親則有越南血統。而萊恩的收入來源除了頻道以外，也靠著「Ryan’s World」的服裝、玩具品牌賺進2億美元（約新台幣56億），同時，他也和尼克兒童頻道（Nickelodeon）簽訂了一份未公開合約，據報導，該合約將是一部電視連續劇，價值目前粗估高達百萬美元。

▲萊恩卡吉（Ryan Kaji）。（圖／翻攝自 YouTube Ryan’s World）