年賺8.4億！「最高收入YouTuber」才九歲 副業狂吸56億
年賺8.4億！「最高收入YouTuber」才九歲 副業狂吸56億
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-19 16:58:11
你知道全球收入最高的Youtuber是誰嗎？富比世雜誌（Forbes）在18日公布了2020年「全球進帳最多的YouTuber」名單，而今年仍然是由年僅9歲的萊恩卡吉（Ryan Kaji）奪得冠軍，他靠著頻道「Ryan’s World」分享、開箱玩具，就進帳近3000萬美元（約新台幣8.4億元），而這也是他第三年蟬聯全球該榜冠軍。
綜合外媒報導，美國亞裔的萊恩本名為關萊恩（Ryan Guan），他的父親從日本移居到美國德州，他的母親則有越南血統。而萊恩的收入來源除了頻道以外，也靠著「Ryan’s World」的服裝、玩具品牌賺進2億美元（約新台幣56億），同時，他也和尼克兒童頻道（Nickelodeon）簽訂了一份未公開合約，據報導，該合約將是一部電視連續劇，價值目前粗估高達百萬美元。根據萊恩的母親透露，當年只有3歲的萊恩看了別的孩子的開箱影片，便主動向媽媽提出自己能不能也這麼做，於是在2015年，他們便開始上傳玩具開箱影片，「Ryan玩具測評」（Ryan Toys Review）就此誕生，也開啟了他「小小YouTuber」之路。頻道創立至今5年，已經累積2760萬名訂閱者，頻道更是有近350億觀看次數。他在2017時年僅五歲，就已經以年收入1,100萬美元成為全球排名第7的YouTuber；2018 年的年收入更是變成了兩倍，2,200 萬美元，直接衝上全球第 1 的寶座；2019 年再度穩坐第一，入袋了 2,600 萬美元；今年更是比去年多賺了400萬美金。（編輯：郭佩蓉）