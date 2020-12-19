12生肖好女人特質曝！「這位」登豪門媳婦首選　婆媽愛慘

什麼樣的女人才是好女人？一定要三從四德？溫良恭謙讓？作為21世紀的新時代女性，其實個個都是好女人，只是每個人的長處、優點不盡相同。好女人沒有標準，端看你的特質能吸引到什麼樣的男人。塔羅牌艾菲爾老師在微信官方帳號就分享了「12生肖」獨有的好女人特質！記得提醒你的好友、閨蜜也一起來看看，自己的獨特魅力吧！

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▲塔羅牌艾菲爾老師在微信官方帳號分享了「12生肖」好女人特質。（示意圖／翻攝自Pixabay）

× ▲塔羅牌艾菲爾老師在微信官方帳號分享了「12生肖」好女人特質。（示意圖／翻攝自Pixabay）

肖鼠女，不僅在生肖排名第一，在個人魅力上也是數一數二的佼佼者，你在年輕的時候就很注重自己的外在，隨時都會將自己打理得體面、美麗，你的座右銘是「女為己悅而容」，你的裝扮不為別人，完全是因為自己看了開心。你們性格樂觀，是朋友身邊的開心果。





生肖牛





肖牛女，再忙都會陪著另一半，當你在戀愛時，最大的特質就是會全心支持對方，陪愛人做任何他想做的事。對於你來說，看到另一半的笑容就是最大的快樂，就算自己還有工作要忙，或是有想看的劇，還是會默默地把男友的事情排在第一優先，提供男生最深情的支持。





生肖虎





肖虎女，做事情總是全力以赴、設想周到，同時也很有責任感，雖然有時看似冷漠，其實你的內心是非常善良丶溫柔的，尤其對待愛情時非常的忠誠，也能給予另一半充分的協助，在婚後建立一個圓滿的大家庭，是你最大的願望，也因此你總是豪門婆婆媽媽挑媳婦的首選對象。





生肖兔





肖兔女，天生雍容華貴，有著絕佳的好氣質，最大的本事就是能以柔克剛，能充分地激起異性的保護慾望，把你們當作公主一般捧在掌心。你對感情十分忠貞，你的柔情似水也能催旺另一半的運勢，加速發家致富，婚後能將家庭佈置得特別溫馨，除了柴米油鹽外，更增添了穩重與成熟。





生肖龍





肖龍女，天生就是個有福氣的人，本身可以受到祖先的庇佑，一生的運途順利，少有磨難跟災厄。進入婚姻之後，夫妻相處互敬互愛，懂得溝通示好，你的好福氣還更能夠幫助老公催旺財運，為夫家帶財，老公的事業也會因為你的支持與陪伴，而更做得有聲有色。





生肖蛇





肖蛇女，天生有著好品味，對於時尚有獨到見解，懂得如何過舒適、有美感的生活，跟你在一起，會發現不知不覺間自己的衣櫃多了帥氣、時髦的衣服，家裡的燈具、家飾不再像無聊冰冷的辦公室，生活品質也大幅提升，這就是你淺移默化的厲害，讓另一半生活得多采多姿。





生肖馬





肖馬女，工作能力一級棒，生活中面對大小事物都能夠獨立自主，感情上也很有自信，知道自己要的是什麼。因此特別容易吸引富家子弟的青睞，他們很好奇這樣的女生該如何才能被征服，所以想盡辦法要討你的歡心，而識大體的肖馬女也能符合豪門太太的條件，可成功入門。





生肖羊





肖羊女，心思細膩，懂得堆砌生活中的小細節，跟你在一起對方不會穿到皺巴巴的襯衫，不會忘記爸媽的生日，因為你細心的幫忙留意這一切大小事，可說是完美的伴侶。生肖羊的女孩通常喜歡撒嬌依賴，找到一個可以信任的男生，你就會發揮細膩的特質，讓兩人的生活沒有漏洞。





生肖猴





肖猴女，天性聰慧丶腦筋靈活，懂得開源節流，因此在進入婚姻之後，很會持家，無論是對內對外，總是無所不能，在事業上也能夠給予老公一些實質的意見，這一些事情看在公婆眼裡，都會非常滿意這樣的媳婦。娶到你的男人在婚姻數年後，家庭就會開始興旺，財運也會大幅攀升。





生肖雞





肖雞女，年輕時在感情上可能有一點波折，但是隨著時間的歷練，讓你們越來越成熟丶懂事，這時候的你懂得把持自己的原則，知道哪一些男人是無法帶給自己幸福的，所以就算愛到了，也能理智的做抉擇，在這種情況下你很容易遇到有錢的對象，當嫁入豪門後，你也願意努力，讓自己變成名副其實的少奶奶。





生肖狗





肖狗女，性格樸實，不愛慕虛榮，做事腳踏實地，並且十分懂得安排生活。在進入婚姻之後，是個居家的好老婆，總能把家中打理得整齊乾淨，做起事來毫不馬虎，因此家庭氣氛總是溫馨和睦，同時你也會給老公最強大的支持，不管老公有什麼夢想與計劃，你永遠是最挺老公的那一個賢內助。





生肖豬





肖豬女，優雅的氣質由內而外的散發，賢淑良德，在進入婚姻之後，對待老公總是輕聲細語丶以禮相待，同時肖豬女能夠掌控家裡的大小事務，讓老公可以很放心的在外打拼事業，如果遇到挫折時，回家有你的貼心安慰及鼓勵，很快的男人又會重拾自信，更認真打拼，成功指日可待。（編輯：郭佩蓉）

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