500元鈔票「缺一角」！店員妹拒收　客反怒嗆：你沒資格

面對客人拿出有破損的鈔票，你會選擇默默收下還是拒絕接收呢？近日就有一名女網友遇到客人刻意給出缺了一角的500元鈔票，開口婉拒對方表示不收，沒想到卻反遭客人怒嗆「妳沒資格拒收我錢」，這才無奈默默收下有缺口的鈔票。事後這個經驗也掀起網友討論，不少網友看完也氣炸表示「根本刁民啊」。

我是廣告 請繼續往下閱讀

這名女員工日前在社交論壇《Dcard》上發文詢問網友們「當你是店家，這張500元你收嗎？」，同時貼出該張缺角的鈔票，解釋當天情況是有一桌客人正打算離開，到收銀檯結帳時拿出一張有缺角的破損500元鈔票，希望原PO能找開，而當下原PO則委婉拒絕「不好意思，這張破掉了」。

▲原PO貼出破損的百元鈔票。（圖／翻攝自《Dcard》）

沒想到這名客人此時卻不高興的掏出50元硬幣回嗆「我覺得妳沒資格拒收我的錢！」，不僅如此對方也向原PO質問「那如果我今天沒帶錢出門，只有這張紙鈔呢？妳也不收嗎？摁？」、「而且這張500也沒有破損到什麼重要的地方」，幾句話讓原PO一時無法回應，只能連聲說好，客人接著更大聲向友人喊話「好什麼好？好的意思是妳要收嗎？欸！ＸＸＸ（叫朋友名字）那張500拿來給她找！」。

該名女員工最後也解釋，店內並沒有驗鈔機，全是現金支付，雖然知道能夠到台灣銀行換新鈔，但還得花費自己的休息時間多花兩個小時跑到銀行去換，加上對方的態度就讓她無奈感嘆「有些店家覺得麻煩所以拒收也是很正常吧！晚上的客人也不會想拿到破掉的紙鈔啊！那個理直氣壯的態度真的讓人很不悅」。

▲原PO表示對方的態度才讓她無奈。（圖／翻攝自《Dcard》）

而文章曝光後，有不少網友也紛紛留言安慰原PO，認為這樣子行為態度實在有點刁難員工「遇到刁民了，拍拍」、「擺明就是想把這張500脫手」、「收不收其次，是對方態度問題」。店家是否能夠拒收有破損的鈔票呢？根據《中央銀行法》指出，原則上店家是沒辦法拒收現金支付的新台幣，不過若是有店家因為擔心收到假鈔、無法判定是否為假鈔，因此拒收現金，目前沒有相關罰責。（編輯：楊智傑）