好市多熟食區「神級食物」停賣！網崩潰大喊：我太傷心了
好市多熟食區「神級食物」停賣！網崩潰大喊：我太傷心了
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-19 22:27:06
許多人除了逛好市多賣場以外，也會順便到選擇多元的熱食區用餐，不過也有一名男網友日前結帳完，走到熱食區想點「吉拿棒」，卻得知一個晴天霹靂的消息，工作人員竟然說「沒賣了」，讓他超崩潰，貼文一出，引起網友討論。
該名男網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文，表示自己今（19）日到好市多高雄店購物，結完帳準備要去熟食區買吉拿棒，便期待地前往櫃檯點餐。不過當男子點了吉拿棒以後，櫃檯人員卻告訴他「沒賣了」，他原本以為是自己聽錯了，再問一次，「結果真的是『沒賣』了」。原PO對此難以接受，在文末崩潰大喊「比電影院的吉拿棒好吃、便宜，為什麼沒賣了」。
貼文一出，不少網友也難以接受，「不！！！至少讓我吃最後一次啊啊」、「每次去好市多必吃...下架了，超傷心」、「超可惜的，早知道每次都吃一支」、「超好吃的啊」、「現在我家小公主去賣場都沒啥歡笑了，因為沒有吉拿棒了」、「很好吃，沒賣，可惜」、「吉拿棒神好吃欸，居然沒了，我要崩潰了」、「驚！便宜的吉拿棒沒了」、「我的吉拿棒……回來」。不過也有網友表示，其實吉拿棒已經停售一陣子了，「停售蠻久囉」、「沒賣很久了，我兒子去到那也是要先買一支給他，他才肯乖乖坐推車」、「他們說很久沒賣啦，超級失魂落魄」、「停賣一陣子了，真的是很可惜，便宜又好吃！」、「好吃！我記得之前也曾經停賣，後來又有賣了，希望這次不會讓我們這些愛好者等太久」。（編輯：郭佩蓉）