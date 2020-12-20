特休真的用不完！他曬薪資單「爽領7萬塊」　全場羨慕炸

2020年接近尾聲，不少上班族除了關心尾牙、年終獎金外，也相當關心自己是否能趁著年尾好好地把特休、補休用掉，趁著過年前替自己好好放個假。不過近日就有一名上班族因為疫情無法出國，特休完全無法使用。沒想到拿到薪資單後一看就發現，自己「特休未休工資」竟高達7萬4050元，大批網友看了也羨慕直喊「根本多領一筆年終了！」。

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這名上班族網友在臉書社團《爆廢公社二館》曬出自己的薪資單，開心表示「早上領薪水，看到一筆意外之財」，同時也解釋因為疫情關係自己沒辦法出國玩，所以去年沒有請到的特休加上今年的，最後「被公司強迫變成錢的樣子」，不過這筆7萬多的工資也讓他開心的表示，如果明年可以出國了，說不定還能到西藏或希臘自助旅行。

▲原PO將兩年的特休累積下來能換到超過七萬元的工資。（圖／翻攝自臉書社團《爆廢公社二館》）

此外，原PO文末也補充說明，自己只是個年資剛滿15年的正常上班族、小主管，特休不會留著刻意換錢，剩下沒用完的特休也會留著期待明年出國度假使用。不過這張薪資單也掀起許多網友羨慕，紛紛留言表示「真好！之前公司會強迫放假」、「好好哦！我們的特休不能換錢也不能累積，只能休完」、「這是年終吧」、「真好！別人的老闆總是不會讓人失望」。

事實上，根據勞動部的資料顯示，在公司年資達到15年者，自106年1月1日起，一年可享有21天的特休。另外關於特休未休的工資計算，按照勞動基準法指出，若因年度終結而未休之特休日數，雇主應要發放工資，計算方式則依「勞工未修畢之特別休假日數，乘以其一日工資計發」。（編輯：楊智傑）