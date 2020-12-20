男大生喜拿200萬想買車！過來人嘆4點真相：小心被排擠

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這位網友在網路論壇《mobile01》上PO出一篇「大學買車」的文章表示，「目前大一，幾個月前剛上大學時，家裡給了我200萬自由運用，而我覺得花150萬拿來買車，而50萬作日後保養和加油」，原PO也直言自己沒有打工，「因此想請教各位前輩150萬左右推薦的車款，家裡住台北」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，更有過來人推薦的不是車款，而是告訴原PO四點真相，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示「自由運用我寧願去買小套房，未來還可以租人」、「大學生還是要有台機車，機動性比較高，而且才大一，用的機會多，台灣地狹人稠不比國外」、「我建議不是常需開長路途的話，不需要買車，看過不少一時興起熱度，結果後來車子很少開，就算沒甚麼開，每年也都要算折舊、繳稅、養護」、「汽車機車是肉包鐵跟鐵包肉的問題，既然買車就挑一台強壯一點的，相信家人一定是基於保護小孩的心態支持你買車的，有點酸的意見就不要聽了，既然有預算，往好一點的慢慢比較」。
而過來人則認為「停車問題」、「把妹問題」、「同學借車問題」和「高調還是低調的問題」才是最需要考慮的4點，「拿捏不好很容易被排擠，大家都騎機車，只有你開車，出去玩抽學伴你的鑰匙跟別人不一樣」，「買高級車是想讓人當成凱子，會有有心人接近，或許會洗腦要投資什麼」、「真的別買啦，別人都把你當免費的出遊咖，出去玩也不會主動分攤油錢，到畢業還要當免費的搬家車」。（編輯：王柏文）