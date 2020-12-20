男遇「伏弟魔女友」快崩潰！急PO文求幫助　兩派人馬戰翻

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這位網友在網路論壇《mobile01》上PO出一篇「女友的麻煩弟弟」的文章表示，「我是個六年級生，有個交往多年的女友，但他有個讓我頭疼的弟弟，她弟年紀跟我差不多，卻沒工作，又很依賴我女友」，原PO 更舉出例子「蝦皮買個東西、沒錢吃飯跟我女友借錢等等」，而原PO的女友還是選擇幫忙自己的弟弟，兩人之間也常為此吵架，這也讓原PO擔心「最近因為發生一些事我們有想去公證，但我在想假如公證了，還是為了她常常幫他而吵架怎麼辦，請問我該如何做？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
有網友認為「不要花到原PO的錢就好」，「還是切割吧，娶嫁絕對不是兩人的問題，可是兩個家庭的問題」、「不要花到原PO的錢就好，男生必須奉養父母，有的還必須扶持弟妹，女生亦然。所以，原PO別太計較少量金錢，女友會照顧自己弟弟，表示個性是惜情的人，重視感情的人，不會差到哪兒去」、「受不了就分手吧，讓她自己去養她弟弟，以這情況大概率你們結婚後還是必須養她弟弟」，不過也有網友覺得「照顧親人其實很累」，「愛她就要愛全家，愛屋及烏，這不是說說，自己的親人都不愛，談何愛人如己呢？」、「愛是不求回報的」。
但大多數網友還是覺得，「跟女友談清楚，能救急但無法救窮，無法幫她弟一輩子，成人要自己努力求生存，幫忙只能到一個限度」，他們更指出「如果女友堅持要一直幫，那就分手....你女友沒錯她有權幫她親人，但你也有權不收爛攤子...只能說道不同沒有對錯，多照顧女友家裡，如果我已經把女友當老婆了，我會盡力幫，因為我愛的女人我願意也算幫她分攤，而平時多幫他弟找機會，如果可以協助他弟找穩定工作，同時女友弟心裏一定憂鬱苦悶，要多加油打氣維持和諧關係」。（編輯：王柏文）