每種湯圓都買！他一吃「2顆」秒後悔 婆媽崩潰：才剛買
每種湯圓都買！他一吃「2顆」秒後悔 婆媽崩潰：才剛買
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-20 11:07:29
明（21）日是一年一度的冬至，許多人都會吃上一碗熱呼呼的湯圓，不過，隨著湯圓口味越來越多樣，讓吃到民眾相當困惑。對此，就有網友抱怨，自己把所有的口味都買了，但其中兩顆的味道，讓他相當崩潰，並直呼「需要吃胃藥了」，貼文也引起網友熱議。
原PO在《爆怨公社》後悔表示，自己忍不住買了一推奇妙的口味，所有想得到的都買來煮了，但唯讀這兩顆的口味，讓他感嘆「我錯了！吃湯圓就好好吃芝麻花生這種正常的，是不是？」原PO接著貼出兩張照片，分別是奶茶、拿鐵口味的湯圓，只見他吃一口就不想繼續，面對如此奇妙口味的湯圓，大踩雷的原PO也忍不住喊「我要去吃胃藥了，雖然我胃藥存量不多就是了」。踩雷照一出，許多網友也都認為，還是傳統的芝麻、花生最對味，「怎麼吃都覺得芝麻花生最對味」、「我也買了三盒牛奶糖還沒煮欸」、「流沙真的很母湯，去年買了一盒還滿心期待，結果咬了一口直接罵髒話」、「奶茶也很可怕，油耗味很重」、「巧克力最難吃！橘子味完全無法接受」、「花生是唯一信仰」、「完蛋，我才剛買三盒」。（編輯：許智超）