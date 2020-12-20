女友「控制狂舉止」惹心累！他多次提分手　結局卻超崩潰

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女友「控制狂舉止」惹心累！他多次提分手　結局卻超崩潰

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-12-20 15:39:03｜update2020-12-20 15:40:53

▲男網友慘遭女友劈腿，結果對方父母竟還給他50萬支票和一台車，要他「乖乖分手」。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲有男網友透露，他女友超沒安全感，總是疑神疑鬼，甚至有許多「控制狂舉止」，讓他好幾次忍不住提分手，但卻結局卻超崩潰。（示意圖，圖中人物與本文無關／取自pixabay）
男女交往總會經歷許多風風雨雨，而每對情侶的相處模式也不盡相同。昨（19）日就有一名男網友在臉書《靠北女友my girl》中透露，他女友極度沒安全感，自己既無前科也沒什麼不良習慣，但女友總是疑神疑鬼，甚至有許多「控制狂行為」，讓他備感壓力，好幾次忍不住提出分手，但結局卻超崩潰。
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原PO發文指出，他最無法接受那種自己沒安全感，硬要怪是對方沒給她安全感的女生。他透露，自己沒有前科，也沒特別嗜好，出門在外卻被女友全程掌控，且還要不時被要求開視訊，拍周圍環境給女友看，女友看了不爽就要他馬上回家。
▲一名男網友透露，他女友極度沒安全感，他曝光女友對他的「控制狂舉止」，掀起討論。（圖／翻攝自臉書《靠北女友my
▲一名男網友透露，他女友極度沒安全感，他並曝光女友對他的「控制狂舉止」，掀起討論。（圖／翻攝自臉書《靠北女友my girl》）
不僅如此，女友在自己媽媽面前，還會亂說他跟外面的女人怎樣怎樣，讓他心很累，多次提出分手，卻慘遭女友懷疑「外面有別人了」，甚至四處造謠，搞到最後，女友爸爸還打電話去罵他...讓他也只好PO文發洩，直呼「不然我真的很想動手了...」
對此，網友則議論紛紛「你是不是做錯都還認為自己沒錯，反正已經原諒了，就當沒這事發生過，你要沒前科打死都不信啦！」「現在不分手，以後也會分」、「控制慾強的人，還不趕快分手，等結婚人生就完了！」「沒前科都你在說，哪個劈腿的人會承認自己披過腿？人不會沒事找碴累自己」、「動手就輸了...受不了就放下！」、「放生啊」。（編輯：許苡晴）
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