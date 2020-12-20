疫情最大規模馬拉松賽台北登場　柯文哲為2萬8千跑者鳴槍

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疫情最大規模馬拉松賽台北登場　柯文哲為2萬8千跑者鳴槍

記者 陳弘志 / 台北報導

calendar_today2020-12-20 13:52:17｜update2020-12-20 14:10:00

台北馬拉松20日熱鬧開跑，2萬8千名跑者無畏細雨低溫參賽， 台北市長柯文哲特地為活動鳴槍。（圖／台北市政府提供）
▲台北馬拉松20日熱鬧開跑，2萬8千名跑者無畏細雨低溫參賽， 台北市長柯文哲特地為活動鳴槍。（圖／台北市政府提供）
​台北馬拉松今天(20)熱鬧開跑，2萬8千名跑者無畏細雨低溫參賽， 台北市長柯文哲特地為活動鳴槍。柯文哲表示，這是新冠肺炎疫情發生後，全世界唯一舉辦最大規模的路跑活動，他特別感謝全台灣防疫人員所付出的努力，也呼籲全民記得戴口罩、勤洗手。
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▲台北馬拉松20日熱鬧開跑，2萬8千名跑者無畏細雨低溫參賽，
▲台北馬拉松20日熱鬧開跑，2萬8千名跑者無畏細雨低溫參賽， 台北市長柯文哲特地為活動鳴槍。（圖／台北市政府提供）
柯文哲說，台北市政府自1986年開始辦理「台北馬拉松」，幾年下來已成為台北市的城市品牌，是推動城市行銷以及國際觀光宣傳的重要代表性活動。為了提升認證標準，北市府在2018年廣邀超過60個國家選手來台參賽，外籍參與人數高達3,692人。
柯文哲提到，其實活動可以收更多人，但為了維持活動品質，報名人數都維持在2萬8千人，今年的報名人數原有3萬7千人，由於人數超過，最後抽籤決定。

柯文哲強調，台北馬拉松是台灣第一個通過WA（世界田徑總會，World Athletics）標籤認證的城市馬拉松賽事外，賽道也經過「國際馬拉松暨長跑協會」丈量認證，不過北市府的目標是拿到國際田徑聯合會認證的白金標準，市府會繼續往目標提昇。

對於外界關心的疫情問題，柯文哲指出，本次賽事邀請12名國外頂級選手參加，在半個月前就入境台灣，在防疫旅館中用跑步機訓練。

今年賽事主題為「Dare to Breathe」（勇「感」呼吸）為口號，柯文哲強調，這次應該是疫情發生後，全世界唯一舉辦最大規模的路跑活動，他特別感謝全台灣防疫人員所付出的努力，也呼籲民眾戴好口罩、勤洗手，繼續保持防疫成績，讓台灣越來越好。

會後，柯文哲前往台北田徑場為參賽民眾披上毛巾，以及戴上完賽獎牌，最後頒發全馬42Ｋ（公里）男子組與女子組冠軍，為所有參賽者喝采。
▲台北馬拉松20日熱鬧開跑，2萬8千名跑者無畏細雨低溫參賽，
▲台北馬拉松20日熱鬧開跑，2萬8千名跑者無畏細雨低溫參賽， 台北市長柯文哲特地為活動鳴槍。（圖／台北市政府提供）
 
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