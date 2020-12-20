為何台人不喜歡「住商分離」？住戶分析致命原因：沒辦法

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這位網友在網路論壇 PPT WomenTalk板上PO出一篇「為什麼台灣人不喜歡住商分離啊？」的文章表示，「剛剛看了美國的房地產改裝買賣節目，發現住宅如果離商業區太近，容易變成買家嫌棄和殺價的理由，這點恰恰跟台灣相反」，原PO更直言，「以前自己學生時代也喜歡租在商業區，反正除了睡覺以外，多數時間都在外面，後來買了房子也是依照這種邏輯去選地點，用走的就可以到百貨、電影院、賣場、誠品，該有的生活機能都有，親友都說是好地段」。
不過原PO也點出這樣的缺點「離開大樓社區後，隔個馬路就都是汽機車噪音，因為附近有飯店，也常常一堆遊覽車佔據道路，而且街區外的商業區瀰漫食物油煙味、空氣複雜，空氣廢氣太多、晚上有遊民聚集在超商外，路上的行人龍蛇混雜、交通亂，住久了有時候會產生煩躁易怒的心情」，因此這樣的情況讓他疑惑「如果不是投資需要，自住其實住商分離比較好吧？安靜、沒有車流、居民單純、有花草樹木，這些優點，好過什麼樓下有超商賣場啊，為什麼台灣人反而不喜歡住商分離啊？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示不喜歡住商分離的「致命原因」為「住商分開，但台灣人會覺得便利商店太遠」，「到超商繳費開車20分鐘誰能接受」、「大家都喜歡出門不用三十秒就有早餐店超商啊，誰想要出門得走十分鐘才有商店」、「連去個路口超商都愛騎車的社會習慣，離家很遠才有商業活動，肯定很多人受不了」、「樓下有便利商店很方便」、「若台灣純住宅，最後一定變鬼城，爛尾樓」、「超商繳費別說20分鐘，超過3分鐘就哀哀叫了」。（編輯：王柏文）