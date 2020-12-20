交換禮抽到籤王？兒見「4陌生臉孔」超失落 媽怒丟回收
交換禮抽到籤王？兒見「4陌生臉孔」超失落 媽怒丟回收
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-20 15:38:15
聖誕節除了應景慶祝外，不少大人小孩都會進行「交換禮物」活動，這時候就特別考驗交情與人性。日前就有網友透露，就讀幼兒園的兒子日前參加學校交換禮物，換回來一個奇怪的馬克杯，上面的照片讓她相當傻眼，貼文一出也引起網友關注。
原PO在《爆廢公社二館》表示，學校規定小朋友要準備100元以內的禮物來交換，於是幫兒子準備的是在網路上買的桌遊，沒想到兒子竟然抽到籤王，只見白色的馬克杯上頭，有著顏色泛黃的轉印照片，四個陌生人的臉直接印在杯子上，讓她看了相當傻眼，「那照片是怎樣啦？兒子還問，這阿姨是誰啊？」原PO也趁這個機會教育兒子，準備像這種「特別」禮物是不禮貌的，收到的人會不開心，她也強調「想跟這位家長說，您家裡的垃圾我們已經幫您處理好丟進回收了」，事後也帶失落的兒子去補買了一個100元以內的聖誕禮物。許多網友也紛紛回應，「會不會太誇張，誰收到這種禮物會開心」、「明年再包出去，讓這家長紅遍幼兒園」、「幼兒園有群組嗎？發上去笑一笑」、「真的傻眼欸，一看就知道是不要的馬克杯」、「不要丟掉，一直轉送看會不會讓馬克杯回家」、「原PO兒子也太可憐」、「連大人收到都笑不出來了」。（編輯：許智超）