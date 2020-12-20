賣3片葉子賺百萬！英國男曝「關鍵原因」：這種機率極低
賣3片葉子賺百萬！英國男曝「關鍵原因」：這種機率極低
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-20 17:09:44
一片葉子竟可以賺進1萬2千元英鎊（近新台幣46萬元）！英國日前一名30歲男子布里頓（Tony Le-Britton）培育出全球最珍貴植物品種之一「姬龜背」，而它的3片葉子就賺進百萬台幣，許多國家的收藏家都拿著大把鈔票排隊等候，布里頓也透露「姬龜背」的稀有秘密。
根據《好消息網》（GoodNewsNetwork）報導，布里頓其實是當地頂級的髮型與美容攝影師，熱愛植物的他不但利用業餘的時間來培育，還將自家臥室改造成溫室，而溫室裡甚至有「被公認瀕臨絕種的植物」、「尚未被科學正式記載的植物」。布里頓透露，這次所培育的「姬龜背」已經有3張訂單，可賺進共3萬6千元英鎊（近新台幣137萬元），且候補名單內擠進來自各國的植物收藏家，他解釋「我所栽培的姬龜背價格之所以高昂，是因為它們是基因突變種，這種機率極低，是隨機生成的，因為無法單靠培育產出如此特有種，因此極其珍貴、罕見。」
布里頓指出，會有栽培植物的興趣，其實是因為有相同興趣的祖母，「以前去菜園時，常會坐在祖母腳邊翻看《園藝世界》等書籍，我想這是受到血緣影響吧！雖然我從沒真正鑽研植物，但靠著25年的種植經驗，我能深刻瞭解並掌握植物的習性」。布里頓也提到，他還從奧地利一名收藏家偶然獲得網路上沒記載的「玻利維亞龜背芋」，而幾年前偶然入手的「綠點秋海棠」，則是被外界公認已幾近絕種。最後，布里頓向媒體說明栽培植物的日常程序，「我每天透過手機檢視溫室的溫度、濕度、光線，還得特別抽出3小時剪下所有枯葉，檢查植物根部後再澆水」。（編輯：許智超）