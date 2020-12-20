受刑人的生活長啥樣？監獄「作息表」曝　網驚：比當兵爽

社會上時常會看到有人因為犯法，落得入獄服刑的下場。不過民眾們對於「監獄生活」只能從影視、小說中得知大概的樣貌，神秘的獄中生活也讓不少人相當好奇。對此，就有在監獄內工作的網友列出「一日作息表」，許多網友看到作息表曝光後也忍不住驚呼竟然「比當兵還爽」。

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近日有兩名擔任過監所管理員的網友就回應了網友的提問，分別在PTT上公布了獄友的作息表：

0640：起床、整理內務

0700：早餐

0755：開封前準備點名

0820：進工場點名

0840：各房輪流「打鼓」，每小時一次

0900：工場作業時間

1120：準備用餐

1140：中午點名

1210：中午休息時間(發午餐藥、輪流洗澡等)

1400：工場作業時間

1540：打掃環境

1600：休息時間，點名準備收封

1640：收封

1700：收封點名

1720：晚餐

1800：開舖

2100：熄燈就寢

其中一名網友就解釋，原則上台灣各監所的工場，還是以勞力密集、低附加性的作業為主，只有少數人可以申請技訓，或是有特殊專長可以去做技術類如木工、陶藝等工作；另外也解釋作息表中的「打鼓」，其實是因為以前抽菸時的點菸動作跟打鼓很像，因此藉以代指抽菸。

▲監獄生活讓人相當好奇，有內行網友出面揭開神秘面紗。（示意圖／Pxhere）

至於飲食部分，原PO解釋菜單都會經過營養考量設計，逢年過節時還會有應景食品加菜，早餐多半是稀飯、饅頭等清淡飲食，午、晚餐則菜肉都有，相對豐盛，若有宗教禁忌的特殊需求則會另外準備。晚餐後18時「開鋪」後到21時的時間，就是讓受刑人自由活動，能看書、看電視、玩電動或是鍛鍊身體、運動等。

此外，他也補充說明，受刑人每個月餐費是2000元，平均一天60元，在外役監獄服刑的更有放懇親假可放，且會面也是「面對面」對談，不用像一般監所要隔牆打電話。不少網友看過這些內容也不禁直呼「監獄排除不能放假比當兵還爽」、「跟我當兵生活有87%像」、「當兵仔瞬間感到無力」。（編輯：楊智傑）