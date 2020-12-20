是真愛無誤？娶回163公斤富家千金 男爽拿「1.4億嫁妝」
是真愛無誤？娶回163公斤富家千金 男爽拿「1.4億嫁妝」
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-20 21:10:24｜update2020-12-20 21:11:43
真愛無誤！近日在網路上瘋傳，中國浙江慈溪的一場農村婚禮，新郎是一名年輕帥氣的男子，他迎娶了體重325斤（約163公斤）的「重量級」富家千金，而女方則是端出高達3250萬人民幣（約新台幣1億4238萬元）的嫁妝，讓不少網友紛紛直呼「這真的是真愛」。
該場婚禮影片近日被多家陸媒報導，而影片中也提到，該名男子家境普通，但女方家境卻大不相同，女方的父親是當地富豪，為了寶貝女兒的婚事，提供了金飾、現金、房子和土地當作嫁妝，總價值高達3250萬人民幣（約新台幣1億4238萬元）。據悉，女方家長還先匯給了這對新人高達888萬8888元人民幣（約新台幣3825萬元），希望求個吉利。而影片一出，也立刻引起網友熱議，有網友表示男方在婚禮過程面無表情，女方給出的嫁妝又如此貴重，質疑男子是為了錢才迎娶富家千金，「是真愛，男的真的很愛錢」、「男的也太拜金了，為了錢把自己都出賣了」、「有這錢，給女兒調養身體、投資事業也比較強」、「小伙子一定不是因為錢，而是看上姑娘的人好和旺夫」；卻也有網友替男方說話，「無表情可能是太緊張了，畢竟是人生大事，不代表他不願意結婚吧」、「自己辦過婚禮就知道，長輩的壓力、金錢的壓力、繁雜的禮俗，就算笑出來也是假笑」、「說不定還真的是真愛啊」。不過根據陸媒《瀟湘晨報》報導，女方親友事後駁斥，表示新娘的體重並沒有像網傳那麼重，只有200多斤（約100多公斤），而家裡也只有3間房，並非什麼大富豪，嫁妝總共約20萬人民幣（約新台幣88萬元），在當地算是基本條件，而該對新人則是透過相親介紹所認識。（編輯：郭佩蓉）