是真愛無誤？娶回163公斤富家千金　男爽拿「1.4億嫁妝」

真愛無誤！近日在網路上瘋傳，中國浙江慈溪的一場農村婚禮，新郎是一名年輕帥氣的男子，他迎娶了體重325斤（約163公斤）的「重量級」富家千金，而女方則是端出高達3250萬人民幣（約新台幣1億4238萬元）的嫁妝，讓不少網友紛紛直呼「這真的是真愛」。

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該場婚禮影片近日被多家陸媒報導，而影片中也提到，該名男子家境普通，但女方家境卻大不相同，女方的父親是當地富豪，為了寶貝女兒的婚事，提供了金飾、現金、房子和土地當作嫁妝，總價值高達3250萬人民幣（約新台幣1億4238萬元）。據悉，女方家長還先匯給了這對新人高達888萬8888元人民幣（約新台幣3825萬元），希望求個吉利。

▲中國一名男子日前娶了163公斤重的妻子。（圖／翻攝自《瀟湘晨報》）