聖誕節不要禮物！國小生寫「20字」微薄願望　大人們鼻酸

聖誕節在國外是個家庭團聚、全家和樂的溫馨節慶，不過隨著時代進步，「禮物」反而漸漸取代了關心身邊人的心意，拿到的禮物價值反而變成了關注焦點。不過近日就有一名國小生就在聖誕節的許願看板上寫下短短20字的願望，網友們一看完全都鼻酸留言「祝你願望成真！」。

我是廣告 請繼續往下閱讀

一名網友在臉書社團《爆廢公社二館》貼出聖誕節願望看板的照片，同時撰文表示「看到這個小朋友的聖誕願望，心裡有點酸酸的」，從照片中可以發現，這些聖誕心願的是中高年級的小學生們寫下的心底願望，這個孩子寫的不是想要任何禮物或金錢，只用短短20字寫下「我希望我的家可以安靜，爸爸媽媽不要常常吵架」。

▲這則小學生的簡短願望，讓不少大人們看了全都鼻酸。（圖／翻攝自 臉書社團《爆廢公社二館》 》）

這個成熟的留言也讓不少網友感到心酸，紛紛表示看起來孩子是被迫早熟，而且家裡的紛爭已經讓他產生陰影，這才沒有寫下任何物質上的要求，反而向聖誕老人要的是父母能和平相處。

超過八千名網友感慨地湧入留言區，鼻酸回應「祝福這個小朋友的願望能實現」、「小朋友要的東西真的很簡單」、「能體會小孩子的心情，小時候到現在都是這樣過來的」、「父母的一切孩子都看在眼裡」、「心好痛，希望你願望成真」、「有些禮物真的只有父母能夠給呀！」。（編輯：楊智傑）