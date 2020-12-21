女友給生日大驚喜！他爽開箱PS5　一聽「價格」臉綠炸了

不少情侶在一起時，通常都會互送對方禮物以表心意，對此，也有一名男網友表示自己生日時，交往3年的女友竟然給了他一箱「大驚喜」，他一拆開發現竟然是現在超難買的「PS5」，他感動之餘也問了女友「怎買到的」，豈料接下來的對話，也讓他哭笑不得。

我是廣告 請繼續往下閱讀

該名男網友在臉書粉專《靠北女友my girl》發文，表示前幾天是他的生日，他和交往3年的女友一起去吃大餐慶祝，回家後女友說要給他一個驚喜，「我還以為晚上可以為所欲為，但沒想到她拿出一個大箱子要我開，打開裡面竟然是PS5」。原PO也提到，因為自己之前一直和女友抱怨PS5真的有夠扯，到處都買不到，便詢問女友「怎買到的」。

▲一名男網友在臉書粉專《靠北女友my girl》發文。（圖／翻攝自《靠北女友my girl》）