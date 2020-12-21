女友給生日大驚喜！他爽開箱PS5 一聽「價格」臉綠炸了
女友給生日大驚喜！他爽開箱PS5 一聽「價格」臉綠炸了
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-21 00:08:35
▲一名男網友發文，表示生日時女友送他一個大驚喜，開箱後發現原來是很難買的PS5，但他一聽到價格臉瞬間綠了。（左示意圖，取自unsplash／右示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash））
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▲一名男網友發文，表示生日時女友送他一個大驚喜，開箱後發現原來是很難買的PS5，但他一聽到價格臉瞬間綠了。（左示意圖，取自unsplash／右示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash））
不少情侶在一起時，通常都會互送對方禮物以表心意，對此，也有一名男網友表示自己生日時，交往3年的女友竟然給了他一箱「大驚喜」，他一拆開發現竟然是現在超難買的「PS5」，他感動之餘也問了女友「怎買到的」，豈料接下來的對話，也讓他哭笑不得。
該名男網友在臉書粉專《靠北女友my girl》發文，表示前幾天是他的生日，他和交往3年的女友一起去吃大餐慶祝，回家後女友說要給他一個驚喜，「我還以為晚上可以為所欲為，但沒想到她拿出一個大箱子要我開，打開裡面竟然是PS5」。原PO也提到，因為自己之前一直和女友抱怨PS5真的有夠扯，到處都買不到，便詢問女友「怎買到的」。
但女友竟然說「蝦皮都有賣啊，我看有賣家說有現貨就買了」，聽到這個回答也讓原PO內心瞬間超不安，並接著問女友是以多少錢購入的。沒想到女友竟然指出是用2萬9千多元買下的，女友甚至以為這是「正常價」，雖然原PO女友的心意滿滿，但原本一台只需要1萬2千元至1萬5千元的PS5，女友卻買到黃牛價，也讓他在文末崩潰「我內心既是哭也是笑阿，我只好下次買唉奉12 PRO MAX（iPhone 12 PRO MAX）送她了」。 ▲一名男網友在臉書粉專《靠北女友my girl》發文。（圖／翻攝自《靠北女友my girl》） 貼文一出，引起網友熱議，「羨慕，不過也代表你們彼此，都能為對方甘願付出」、「沒差啦有就不錯了，先享受，時間就是金錢」、「這女的不要的話讓出來很多人要」、「女朋友願意花這錢你要偷笑了」、「用29000的PS5換愛瘋12 MAX，這女友真的聰明」、「分手，把她讓給我」、「心意最重要」。（編輯：郭佩蓉） ▲男網友表示女友送給他一台PS5，但一聽價格卻讓他哭笑不得。（圖／翻攝自《PlayStation YouTube》 ）