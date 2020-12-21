辦桌的「龍蝦頭」超珍貴？廚師吐露背後真相：根本太恐怖

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辦桌的「龍蝦頭」超珍貴？廚師吐露背後真相：根本太恐怖

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-12-21 06:30:19

▲辦桌的「龍蝦頭」超珍貴？廚師吐露背後真相。（示意圖，圖中龍蝦頭與內容無關／翻攝自PPT）
▲辦桌的「龍蝦頭」超珍貴？廚師吐露背後真相。（示意圖，圖中龍蝦頭與內容無關／翻攝自PPT）
現今有越來越多民眾選擇在西式宴會廳舉辦婚宴，不過傳統的辦桌方式依然受到不少人喜愛，認為流水席的開放場地與熱鬧氛圍，才是辦喜事的精髓。因此近日就有網友在網路上表示疑惑「辦桌的龍蝦頭是不是超珍貴？」沒想到就有廚師吐露出了「背後真相」，直言「太恐怖」，引發網友討論。
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▲現今有越來越多民眾選擇在西式宴會廳舉辦婚宴，不過傳統的辦桌方式依然受到不少人喜愛。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲現今有越來越多民眾選擇在西式宴會廳舉辦婚宴，不過傳統的辦桌方式依然受到不少人喜愛。（示意圖／NOWnews資料照片）
這位網友在網路論壇 PPT Gossiping板上PO出一篇「辦桌的龍蝦頭到底怎麼來的？」的文章表示，「中午吃了辦桌，龍蝦沙拉的龍蝦頭好大好完整，我正想打包回家煮湯，沒想到有穿著圍裙的人來跟我說『那個不能拿』，就一把收走了」，這讓原PO非常疑惑「辦桌的龍蝦頭有沒有這麼珍貴啊？」此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，更有常做辦桌的廚師點出背後真相，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示「頭歸頭，一般吃到的肉應該是大明蝦」、「會想帶回家煮湯的比較奇葩」、「擺盤用的，實際上吃到什麼肉不好說」、「拿新鮮的擺盤浪費，還可以煮湯的說；要嘛就是一直回收擺盤，那其實不新鮮，你也別用了。要嘛就是收回去煮湯，下道湯品就出來了；反正也是給你吃的。至於新不新鮮，你就自己看清楚有沒有這回事吧...」、「那個龍蝦頭去過的辦桌比你還多，根本太恐怖了」、「有良心一點的一個回收頭搭2到3個新龍蝦，比較無良的就下一攤還要用」。
事實上，根據常做過辦桌的廚師網友們點出「龍蝦頭真的不要隨便啃，真的是小心為妙」，他們更分享自己的經驗指出「之所以放這個龍蝦頭，就是為了說明這是一盤龍蝦肉『我用了整隻龍蝦』，早期台灣錢淹腳目的時候還有可能是新鮮的，因為真的有可能放一隻進去，所以一隻蝦一顆頭很正常，現在不可能了，每次宴會都會把龍蝦頭回收以便下次使用，常有客人自以為老饕，很喜歡啃龍蝦頭，其實真的非常不衛生」。（編輯：王柏文）
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