長知識！蒜末要先爆香？內行曝「1招」：聞起來食慾大開

許多人在炒菜時，第一步驟就是先將蒜末下鍋爆香，隨後才放入食材一起拌炒，不過，近日有網友就在PTT提問「蒜末最後放才有香味？」釣出內行揭密「1神招」，大讚此方法會讓料理「聞起來食慾大開 ！」

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原PO在PTT八卦板表示，一般炒菜都先加蒜末爆香，可是有些大廚分兩次放蒜末，他並不解地詢問大家「第一次放蒜末爆香，最後起鍋前再放第二次蒜末才有香味？」

▲有網友就在PTT提問「蒜末最後放才有香味？」釣出內行揭密「1神招」。（圖／翻攝自PTT）

問題一出，立刻掀起討論，網友紛紛留言「那是不同的香」、「排餐的蒜球對決烤香腸尬的蒜頭」、「看詹姆士是說最後放比較不會焦」、「我也喜歡加兩次」。

另還有不少行家直指「一開始放的是吃的味道；起鍋是鼻子的味道，生蒜會有味道刺激的蒜素，經過高溫會破壞，熟蒜軟甜，生蒜脆辣」、「後放的蒜頭才有蒜味，先放的是讓別的食材沾上蒜味」、「蒜有兩種不同的香啊！有油爆香過跟略生的辛香，不一樣」、「我也是分兩次，爆香的大蒜，和起鍋前加的風味不同，爆炒過吃起來焦香，起鍋前加的聞起來食慾大開」。對此，有鄉民則直呼「學到一招欸，感謝！」（編輯：許苡晴）