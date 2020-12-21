婆婆幫忙做月子！妻怒丟「殘酷二選ㄧ」　兩派男女全戰翻

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這位網友在網路論壇 PPT Gossiping板上PO出一篇「婆婆要幫忙做月子，女生鬧到要離婚墮胎？」的文章表示，「朋友剛剛宣布他老婆懷孕三個月了，本來很恭喜他，但他卻愁眉苦臉，原來他媽要幫忙做月子，不希望再花30萬去月子中心」，沒想到原PO更接著說「結果他老婆爆氣中，說如果不去月子中心，給他兩個條件『要不離婚，要不墮胎』，請問有這麼嚴重嗎？」，這也讓原PO非常不解「婆婆都願意花心力幫忙做月子了，女方在不爽什麼啊？自己人照顧還比較放心吧」，此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們認為「以前沒有月子中心你媽怎麼帶大你的」、「如果你老婆敢像要求月子中心業者一樣要求婆婆，我就不相信你還敢想著省錢」、「本來就不爽離婚阿，有啥大不了的？為啥一定要誰妥協誰」、「辦法都不想就只希望老婆讓步不要花錢，我都想支持你老婆」、「婆婆幫做月子無法想像 除非是天使婆婆」、「剛出生的嬰兒很難搞的，每四個小時喝一次奶，是要搞死老婆還是搞死老媽？不如你自己承擔半夜的照顧責任」。
而生產過孩子的女網友紛紛留言點出重點在於「完全無法放鬆」，「跟婆婆在一起根本沒辦法好好休息吧，心理壓力超大」、「給婆婆做月子不如離婚+墮胎」、「誰要給婆婆做月子，給婆婆顧壓力更大」、「婆婆做月子會有壓力，而且現在婆婆也不專業，不是生過小孩就會做月子，可以考慮請月嫂」、「婆婆幫坐月子結果就是沒有坐月子」、「有時候婆婆要來顧，媳婦還會覺得不自在，寧願去月子中心比較舒服」、「最後婆婆累了，媳婦就放生了」、「就算婆媳關係再好，給婆婆顧就是不可能放鬆，我也不會想要給我岳母照顧一個月」。（編輯：王柏文）