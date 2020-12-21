孩子不願繼承小吃名店！老闆崩潰超不解　過來人笑揭結局

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這位網友在網路論壇 PPT Gossiping板上PO出一篇「爸媽經營小吃名店會選擇接家業嗎」的文章表示，「親戚在台中經營水餃店，生意好的非常誇張，一天據他們所說至少要賣2000顆以上，光請純包水餃的員工就3位，實際去吃過也確實真的好吃」，但原PO卻點出他們現在遇到的煩惱為「小孩不想接家業」，令他們超崩潰也很不解。
原PO說，「他們的3個小孩都在念成績不錯的大學，也都講過了完全不想接，但親戚也不想外傳讓別人賺，所以很掙扎真的是否要直接關店」，因此原PO表示疑惑「假如各位的爸媽是經營小吃名店，會選擇接家業？還是做自己有興趣的領域？接家業一輩子不愁吃穿，但很辛苦，做自己有興趣的領域可能運氣不好就一輩子社畜，薪水又不一定高」，此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，甚至更有過來人點出下場，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛一面倒的留言預測最後結局，「一開始都會說不想接，但外面混一混又都回跑回來接了」、「不用擔心，出去混個5年10年就會確定回來」、「放心，出社會當過社畜就會自動回去接了」、「出去工作後就會回來了，錢少事多離家遠」、「混一圈發現沒多大本事也沒差，有家業接超爽」、「不要給小孩錢，出去工作一陣子就會覺得接家業好了」、「有家業接超爽，基礎都打好了，食材貨源跟客源都有了，就看你想不想做」、「很多說不接的幾年後就回來了」、「外面被操個幾年就自動回家接了」、「放小孩出去工作，領3-5萬薪水，5年後哭著回來求繼承家業」。（編輯：王柏文）