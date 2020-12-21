西門町徵友妹死會了！曬閃圖超甜蜜 嬌喊「希望久一點」
西門町徵友妹死會了！曬閃圖超甜蜜 嬌喊「希望久一點」
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-21 09:48:00
在西門町的「徵友妹」終於有成果了！日前台北一名叫做「倪安」的女子穿上蘿莉塔風格的服裝，坐在西門町的商圈公開徵男友，但都沒傳出任何好消息，只表示「一堆渣加我」，隨後倪安重返PTT戰場，過了三天，倪安在個人IG發布喜訊，表示自己已經有對象，希望這段感情可以持續久一點，消息一出引發網友熱議。
倪安在西門町舉牌徵友沒有成功之後，隨後重返PTT「All Together」版發文再次徵友「希望男友的身高172以上，BMI正常、不要過胖，帥一點好、至少不要醜，不需要有錢、不需高學歷，肯一起努力就好，不要渣男且有結婚意願」。而日前倪安就在IG上寫道，18日至20日這三天，她會再度於西門街頭「徵公」，有興趣的人可以親臨面試，過了三天，倪安再度發文「謝謝大家的祝福，目前我已經有對象了！真的非常感謝大家的熱情，希望這段感情可以持久一點」。而分享喜悅的貼文還附上「兩隻貓咪黏在一起」的照片，貼文一出，網友們紛紛獻上祝福「真的恭喜呀！終於配對成功」、「追劇完結，希望不要有序曲了」、「恭喜倪安！要幸福」、「真的很猛耶！恭喜恭喜。」（編輯：張嘉哲）