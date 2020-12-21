台灣工地見「長頸鹿母子」受困！在地人曝真相 全場笑翻
台灣工地見「長頸鹿母子」受困！在地人曝真相 全場笑翻
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-21 10:10:12
長頸鹿是非洲特有動物，也是現存世界上最高的陸生動物。近日，就有網友路過工地時，竟然發現「兩頭長頸鹿」被關在鐵皮裡面，讓他十分難過，貼文一出，也讓許多網友笑翻。
原PO在《新·路上觀察學院》表示，日前路過工地時，正好往內一看，卻發現「長頸鹿母子」被關在工地裡，樣子看起來十分可憐，讓他不禁感嘆，「為了生計，從非洲草原到都市打拼的孤獨長頸鹿母子」。雖然第一眼看見照片，看起來似乎真的有對「長頸鹿母子」待在工地裡，但從原PO貼出的照片仔細看一下，才發現原來是工地裡使用的大型機具，只是顏色、外觀與長頸鹿類似。
許多網友看完這張照片，都忍不住開玩笑說，「這個很可以」、「希望工地老闆提供好一點的牧草伙食」、「還得幫忙工程才有溫飽」、「眼淚都要流出來了」、「拍照可以，不要亂餵食就好，還是很希望牠們能回大自然生活，都市不是牠們該待的地方」、「假日雨天還要辛苦工作」、「等等，把眼淚還我」。另外，也有在地人透露，這項「長頸鹿奇景」位在竹北的喜來登後方的工地，由於景象實在太過奇特，已有不少人前來拍照了。（編輯：許智超）