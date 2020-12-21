日本人為何突然不愛珍奶了？台人喊「2致命敗筆」：正常
日本人為何突然不愛珍奶了？台人喊「2致命敗筆」：正常
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-21 10:36:56
去年日本突然炫起珍珠熱潮，許多創意珍珠料理紛紛出籠，而在台灣的國民飲品「珍珠奶茶」引進之後，更是瞬間吸引相當多日本民眾瘋排隊，不過，時至今日，台灣珍奶在日本話題度已經降低許多。對此，就有網友討論「台灣珍奶真的在日本退燒啦？」貼文引發熱議。
原PO在PTT貼文指出「台灣新聞現在已經沒有人報導日本多瘋珍珠奶茶了，似乎已經退燒？如果是真的話，為什麼珍奶熱潮在台灣能夠紅個幾十年還這麼多人愛喝，但在日本卻只紅一年就退燒？」貼文一出，網友紛紛回應「就爆紅然後回歸正常而已啊」、「跟風買的人發現不好喝了....」、「跟風要拍照打卡而已，事實就是沒那麼神」、「就不是日本人從小吃到大的東西，跟風一陣子不錯了」、「不是本地的東西不就是這樣...」、「不是本地的產物，跟風而已」。事實上，先前就有日本電視台上街訪問民眾，不少日本人表示「已經無法炫耀了，只是拍照打卡的飲品」、「覺得非常膩，久了就不喝了」、「因為不是本地產物，嘗鮮過就不會再回購了」，而事實上，根據日媒調查，台灣珍珠進口量在去年夏天達到高峰，接著就一路下滑，時至今日，也有不少珍奶店已經倒閉，顯見珍奶熱度不再。（編輯：張嘉哲）