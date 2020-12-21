為何貓咪超愛「霸佔機車坐墊」？養貓族吐3關鍵：超喜歡
為何貓咪超愛「霸佔機車坐墊」？養貓族吐3關鍵：超喜歡
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-21 10:20:23
在台灣的街頭，隨處可見各式各樣的機車，甚至偶爾還會看到許多「貓咪」就在坐墊上休息，因此近日就有一位網友在網路上表示疑惑「為何貓咪超愛霸佔機車坐墊？」沒想到就有大量的養貓族吐出3點關鍵，直言「真的超喜歡」，引起熱議。
這位網友在網路論壇 PPT Gossiping板上PO出一篇「貓貓為什麼喜歡霸佔機車座墊？」的文章表示，原PO要去牽機車時看到一隻貓正在他的機車坐墊上熟睡，於是原PO從貓貓「熟睡中慢慢靠近」到「被貓貓發現」，最後則被「貓貓怒目而視」，這也讓原PO非常疑惑的表示「貓貓為什麼那麼喜歡霸佔機車座墊？」此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，甚至更有養貓的族群點出3點關鍵，留言區蓋起高樓。網友們紛紛留言表示「佔位沒關係，別抓破就好」、「我家貓也很愛睡機車墊上欸」、「都沒有貓咪要睡我的車，真難過」、「我家的貓貓也喜歡在我機車上睡覺或是曬太陽，我是覺得牠喜歡高高在上，感覺像個女王」、「或許是你的機車椅墊觸感很好，貓咪們一跳上去就不想下來了」、「基本上貓咪很喜歡溫溫的感覺，家貓也很喜歡躺在電視上！由其是冬天，我覺得可能是有一隻貓咪趴在你車上後留在味道，每一隻貓咪就都愛跑去你車上逗留了吧」。而養貓族則指出「貓咪喜歡高的地方」、「機車墊軟軟的比較舒服，尤其太陽曬過」和「貓都會留下自己的氣味」為3個致命關鍵，「一般浪貓可以呆比較高的地方就是機車跟汽車頂，牠趴過你的機車墊後，有牠的味道，以後很容易又過來」。（編輯：王柏文）