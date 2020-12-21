半路驚見「免掛牌重機」！女揭真相怒了 網嚇：還跑超快
半路驚見「免掛牌重機」！女揭真相怒了 網嚇：還跑超快
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-21 10:49:52
近年隨著環保意識抬頭，電動車越來越普及，甚至在台灣掀起一波電動車流行熱潮，其中「無牌電動車」卻也引發諸多爭議。不過，近日一名女網友在臉書社團《爆廢1公社》提到，在路上看見一輛「重機」沒有掛牌，仔細一看才發現，竟是電動車改裝的，不解直呼「現在的電動車越來越離譜誇張！」貼文曝光後也讓全場網友紛紛戰翻。
原PO表示，無意間在路上看見騎士頭戴安全帽，騎著一輛外型類似「重機」的車輛，不過車輛後方卻未見任何車牌號碼，仔細一看才發現，車身上方掛著「電動車」牌子，無奈的說「現在的電動車越來越離譜誇張！外型像極了重機一樣，竟還沒車牌」，反問「請問這樣ㄟ到、撞到是要哪找人？」原PO也指出，重點在於電動車合理化，就算是無掛牌駕駛、無車牌都可以上路，卻不禁憂心萬一發生事故，肇事責任也難追究。
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「這台是電動車？我以為是沒掛牌的重機呢」、「原來現在電動車那麼帥，我也想要一台」、「電動車又不用繳稅金，整個大勝利」、「之前看過不少移工在騎，速度真的很快」、「台灣法規的不健全」、「就是沒撞到啊，世界沒有那麼多如果，撞到法規才會變嚴」；但也有人認為「電動車要掛牌，重機不能上高速，這時一堆人又要抗議了」。事實上，根據台中市政府警察局資料顯示，「電動機車」與普通機車規範相同，應掛車牌、備有駕照、戴安全帽及納入保險，可兩人騎乘，車牌為白底黑字、並有顯示「電動車」字樣；「普通輕型電動機車」與普通輕型機車規範相同，其時速超過25公里以上，必須掛牌、備有駕照、戴安全帽及納入保險，可兩人騎乘，車牌為綠底白字、並有顯示「電動車」字樣。（編輯：賴詠璿）