新人砸錢辦豪華婚宴！友觀察「一變化」怕了：職業騙紅包
新人砸錢辦豪華婚宴！友觀察「一變化」怕了：職業騙紅包
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-21 11:00:05
宴客這檔事，講坦白一點只不過就是請親朋好友吃飯，共同分享新人成家的喜悅，因此即便已經訂婚、或者結婚宴客，若沒有登記，法律仍然未能承認兩人的「夫妻關係」。對此，就有網友分享自己朋友「辦了婚宴後分手」的故事，貼文引發熱議。
原PO在PTT貼文指出「最近朋友圈有幾對情侶，辦了盛大婚宴，買了房子也買了車，結果一起住不到一個月就分手了，因為也還沒有去登記，就變成女生回家住，請問這算是騙婚嗎？辦婚宴前不登記是不是很沒有保障啊？」貼文一出，網友紛紛回應「推先登記再宴客...不然宴客完分手真的太尬」、「哇賽這是職業騙紅包喔...太瞎」、「我也被盛大求婚過，但根本還沒準備好....當下也只能答應，之後就...」、「紅包錢先退來啊...」、「遇過+1，吃完喜酒說分手了，應該要先登記」。另外，也有不少人認為「所以你們知道婚前同居有多重要了吧？」、「知道婚前先進行同居實驗的重要了吧，最近也有一對朋友，長跑十年結婚後秒閃離，因為同住後男方覺得像坐牢一樣沒自由，大家表面上安慰，不過心裡都在幹譙騙紅包」、「婚前同居真的很重要，奉勸要結婚的，先跟另一半同居再結婚」。（編輯：張嘉哲）