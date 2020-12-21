老闆急求「卡哩卡哩」！他手刀買整包 一拿回去秒被開除
老闆急求「卡哩卡哩」！他手刀買整包 一拿回去秒被開除
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-21 11:14:15｜update2020-12-21 11:44:27
各行各業都有所專業，但有時可能會因一些專業術語讓人誤會，而鬧出不少笑話。就有一名網友指出，自己先前陪同貨運公司的老闆送貨時，對方突然要求他幫忙買「卡哩卡哩」，隨後他就買了整包餅乾回來，卻被老闆臭罵一頓，最終還被開除。但不少內行人一看就秒懂原因，直喊「搞錯了啦！」
原PO於臉書社團《爆怨公社》上發文，表示自己陪同貨運老闆去送貨，在準備綑綁貨物時，老闆卻突然拜託他去買「卡哩卡哩」。隨後原PO就立馬手刀衝刺買了一包古早味零食「卡哩卡哩」回來，但老闆一看卻當場臭罵他一頓，隨後原PO就被開除了，文末他也無奈直呼「懂的人自然懂」。貼文一曝光後，隨即引來許多網友討論，其中就有內行人揭露真相，表示老闆所指的「卡哩卡哩」並非是零食，而含有2種意思，其一是拿來鎖螺絲的「棘輪扳手」，另一個則是拿來捆貨物的「固定繩」（又稱布猴），直言「貨運的卡哩卡哩應是布繩的一種，機工維修的卡哩卡哩才是棘輪扳手」、「扳手或是捆綁帶啦」、「卡哩是卡哩帶啦...我也是去上班才知道的」、「綁貨物的束帶吧」。不少網友也紛紛笑翻留言，「老闆是叫你拿綁貨的卡哩卡哩，你跑去買吃的卡哩卡哩，老闆眼神往上了」、「叫你買工具，結果你吃貨想吃零食就算了，還沒把工具買回來」、「現在整包都是你的囉」、「重點是你還買的到，雖然買錯東西。老闆如果臨時叫我買我還真不知道去那裡買」。（編輯：陳雅雲）