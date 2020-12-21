buffet吃到飽拿炒飯超盤？內行曝「地雷區」：這才是陷阱
buffet吃到飽拿炒飯超盤？內行曝「地雷區」：這才是陷阱
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-21 11:43:02
不少人喜歡三五好友一起相約去吃吃到飽，而在台灣除了火鍋、燒烤類以外，常見的有海鮮buffet、飯店高檔buffet吃到飽，但通常因個人單價比較高，不少人都會討論應該吃什麼比較容易回本。而就有網友討論「有人也愛去吃到飽拿炒飯嗎？」貼文引發熱議。
原PO在PTT貼文指出「每次去吃那些自助式的buffet的時候，我真的超喜歡拿炒飯，而且通常不只拿一次，每次都會被朋友說，來吃到飽幹嘛要拿炒飯啊？但是大家不覺得大飯店的炒飯粒粒分明，油香乾爽不會濕黏，都特別好吃嗎？」貼文一出，網友紛紛回應「完全不會考慮...」、「只會吃肉跟海鮮耶，炒飯真的太佔位置了」、「炒飯很吃技術，吃到飽的不期不待」、「龍蝦炒飯、和牛炒飯跟魚子醬炒飯都不錯吃啊」、「有些飯店炒飯是真的好吃啊，吃個一碗還好吧」、「如果是很貴的炒飯還好吧」。不過，也有不少網友點出比炒飯、麵更虧錢的東西「飲料機才是陷阱，看到汽水就想裝了」、「那種拿可樂的也不知在想甚麼....覺得浪費錢」、「飲料吧的汽水才是最可怕的」、「喝汽水的最奇怪」、「汽水真的是任何吃到飽的禁忌...但每次吃很多就忍不住來一杯」。（編輯：張嘉哲）