535萬全存銀行！3個月後一查餘額「剩300」 真相臉綠了
535萬全存銀行！3個月後一查餘額「剩300」 真相臉綠了
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-21 11:33:59
不少民眾都會將自己的存款，放置銀行帳戶內，等待有需要之時再將其領出來使用。不過，印度有名男子將1400萬盧比（約新台幣535萬）全存進銀行，但3個月後一查餘額，竟僅剩下866盧比（約台幣330元）！著急之下，他也立馬查詢了交易情形，卻意外發現了「驚人事實」。
據《Ahmedabad Mirror》報導，有名來自印度阿默達巴德的45歲男子帕西（Pasi），他有一塊祖傳土地，在今年9月以1400萬盧比的價格賣出。但得到這筆資金，讓帕西不知道該怎麼運用，這時和他有25年好交情的朋友吉加爾（Jigar Tuli），就建議他將這筆錢全存進銀行，且向帕西保證絕對不會有問題。吉加爾還解釋，銀行經理是他母親的朋友普賈（Pooga Shah），讓帕西毫無疑心，便於今年9月14日開立銀行帳戶，分別在當日和10月5日存進了550萬盧比、850萬盧比。但驚人的是，帕西12月時查詢帳戶時，卻發現戶頭內的存款竟只剩下866盧比。
發現錢不翼而飛後，帕西也立馬查詢了交易情形，發現原來戶頭的錢幾乎都被轉入了吉加爾的母親和妻子的帳戶中，這讓帕西當場氣壞。但讓他更傻眼的是，帕西將此事轉告給銀行經理，對方卻擺出事不關己的態度，甚至告知帕西「銀行不會對線上轉帳的交易情形負責」。一氣之下，帕西憤而向警局控訴吉加爾、吉加爾的妻子和母親和銀行經理普賈，而警方對於帕西的遭遇十分同情，不僅受理帕西對上述4人的指控，還凍結吉加爾母親和妻子的銀行帳戶，目前全案仍在偵查中。（編輯：陳雅雲）