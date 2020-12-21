八輩子修來的福！本周「3生肖」必暴富　連8天橫財狂降

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八輩子修來的福！本周「3生肖」必暴富　連8天橫財狂降

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-12-21 11:52:14

▲艾菲爾老師透露4星座在中秋節後財運超旺。（圖／NOWnews資料照片）
▲未來7天橫財不斷的「3生肖」曝光。（示意圖／NOWnews資料照片）
今（2020）年已經進入尾聲，倒數10天就要邁入新的一年，若覺得今年運勢一直不如意也先別灰心，以星座命理專欄聞名的搜狐號《卡哇伊》，分享未來7天橫財不斷的「3生肖」，近期還有貴人相助，一起來看看你是否也上榜？
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▲未來7天橫財不斷的「3生肖」曝光。（示意圖／取自pixabay）
▲未來7天橫財不斷的「3生肖」曝光。（示意圖／取自pixabay）
生肖馬
屬馬的人，天性豪邁，為人誠信，不僅是工作狂，而且對財富的追求也極具企圖心。12月22日至29日，橫財大爆發，因其事業宮有「文曲」和「八座」的雙重坐鎮，職場上的發展無往不利，不僅得旁人肯定稱讚，而且能獲得領導器重並委以重任，慢慢的建立行業的地位，而錢財也會源源不斷的順勢到來，狂賺千萬唾手可得。

生肖羊

羊年出生的朋友大都具有老黃牛精神，他們最為突出的特點就是勤奮，做事主動細心。屬羊人都極為友善，不管居於什麼位置，都有好人緣，他們平易近人，不管是在家裡家外都有貴人幫忙，一生容易收穫成功。屬羊29日起，橫財大爆發，不光各項機會猛增，而且自身能力也大有長進，做起事來更加自信，升官發財好事連連。

生肖雞
屬雞的人，趨勢很簡單，從低到高，可能屬雞的朋友們12月22日至29日，就需要勞累了，雖然要做的工作不是很辛苦，但或許你的心較累，薪酬雖然不低，但卻遲遲拿不到你的手中，可能要拖幾個月之久，而從29日起，橫財大爆發，生肖雞的運勢開始穩固上升，直到年底，太歲之年，雜事較多，有時候你們也會有霉運，但是這些都不重要，為人誠實的生肖雞付出必將得到回報，接下來的這幾個月中，好運會一直伴隨著你，每月小財不斷，大財常有，遇到貴人的生肖雞，還有橫財大運，總之這幾個月注定你們要富貴。（編輯：賴詠璿）
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