拜祖先「擲筊20次」沒聖筊！男回家見一幕發毛：命被救了
拜祖先「擲筊20次」沒聖筊！男回家見一幕發毛：命被救了
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-21 13:30:27
華人社會相當重視祖先的祭祀，定期祭拜祖先除了傳達緬懷追思之情外，也是向祖先祈求能福蔭子孫。近日，就有網友分享，他去金山去祭祖時，擲了整整20輪都沒有「聖筊」，而回家的路上，卻發現前方道路竟在稍早「突然坍塌」了，耳機也突然傳出雜音，讓他瞬間冷顫打個不停，貼文也引起熱議。
原PO在《靈異公社》表示，日前騎車從陽金公路往金山祭祖，沿途沒有看到任何坍崩的跡象，只是雨一直下個不停，抵達目的地後，準備開始拜拜，然而奇怪的事發生了，「以前擲筊問祖先要不要燒金紙、收供品，一般都會給聖筊，但這次卻整整擲了20次，都沒有一次聖筊」。而且不管原PO問什麼問題，答案通通都是不要，直到他問「是否在開會，我3點再問一次，而且分2次問」，終於擲出聖筊，當原PO完成整個祭祖後，已經過了2個多小時，但上路不久就被交警攔下通知路口禁止通行，一問才知是前面坍塌了，回台北必須改從淡水走。
這時，原PO的耳機突然混進一個雜音，不斷說道「就跟你說了吧！就跟你說了吧！」讓他瞬間冷顫打個不停，直到騎下山後才好一點，內心一直想著「哇，祢們的資訊會不會太快了」。許多網友看完也紛紛回應，「太不可思議了」、「祖先會保佑孝順的子孫」、「祖先讓你避掉災厄」、「被救了一命，真的好神奇」、「冥冥之中有保佑」、「祖先保佑，記得有空常去看祂們」、「下次祭祖要準備更豐盛答謝祖先保佑了」、「雖然祖先保佑是好事，但耳機這個也太毛了」、「祖先有保佑，所以說慎終追遠真的很重要」。（編輯：許智超）