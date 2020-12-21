Gogoro一手好牌玩爛？過來人曝「致命傷」：油車無法想像

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貼文一出，隨即引發網友評價兩極，紛紛回應「買車有補助」、「我買了之後覺得很好騎很喜歡啊」；但也有人認為「買車還要付租金，要多笨才會買」、「電池是個不太環保的東西吧」。
對此，有過來人回應貼文指出，「Gogoro network（世界最大的智慧電池交換網路）」是成功的，畢竟都已經吃了這麼多預算，蓋了這麼多點，也跟其他品牌組成好友陣線，推測已經注定未來將壟斷台灣所有的電動機車充電市場，未來看長。
反之，該網友也點出Gogoro的最大致命傷在於「折舊率」，直言「幾乎就是品牌價值的最好判斷」，他以上市兩年的Gogoro S2為例，原價9萬6千元，現在二手價格約莫半價，認為這種跌幅在油車界根本無法想像。
此外，先前對於Gogoro被民眾檢視是因為「政府補助」銷售就暴風下跌，官方則回應，今年主要是受到油價低谷、燃油機車享有補助等因素干擾，對此，Gogoro在2020年將提升後勤服務為首要重點，透過Gogoro 360計畫來提升維修服務能量、與擴大佈建電池交換站；但也有網友點出「汽車的折舊率也差不多這樣」，其實不單是Gogoro電動車，任何機車及汽車車種，折舊價值都存在此一問題。（編輯：賴詠璿）