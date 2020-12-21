14歲印度神童預言成真！「英國病毒變種淪陷」 網全發毛
14歲印度神童預言成真！「英國病毒變種淪陷」 網全發毛
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-21 13:23:23
印度14歲神童阿南德（Abhigya Anand）先前曾精準預言新冠肺炎疫情爆發，受到媒體大肆報導，知名度也因此暴增，而在先前的影片當中，他曾提及，在12月19日至28日間，土星與木星將於12月20日左右相會，可能會對地球再度造成嚴重影響，如今，英國發現傳染力更強大的新冠變種病毒株，再度引發討論。
綜合外媒報導，在2019年8月發佈的影片中，以占星術預言世界各國將遭遇災難，除了預言今年的疫情以外，令人擔憂的莫過於「12月超級大災難」；阿南德認為全球將在今年12月20日再度迎來大災難，並持續至2021年3月21日，他預計這有可能是疫情二度大流行，也可能是出現超級細菌（superbugs）。阿南德指出，木星與土星將在12月20日完全相合，代表這場危機的嚴重程度將遠遠超過新冠疫情。如今，英國發現傳染力更強大的新冠變種病毒株，當局政府宣布倫敦疫情警報，從20日起升至封城等級的第4級，包括倫敦在內等一些周邊地區全面封城，如果非必要禁止進出，消息一出，估計近30萬民眾，趕在封城令前，透過鐵路和公路火速逃離倫敦，情況猶如「戰時」狀態。而該預言又再度成真，引發網友轉發至PTT熱議「什麼狀況....是要多準」、「有人跟我一樣雞皮疙瘩？」、「太恐怖了吧，希望台灣防疫能再撐住」、「好可怕，怎麼還會有變種的病毒啦」、「準得很嚇人...時間點也很剛好」、「看完雞皮疙瘩....太噁心了」。（編輯：張嘉哲）