旅英夫妻染「變種新冠病毒」！3病狀曝光　人妻絕望流淚

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但過不久，老婆就高燒到39度不退，最後甚至被送往急診驗血，才發現是病毒感染，醫生語重心長地說「看你這個指數應該是Covid，加油」。兩人一聽百思不得其解「到底是怎麼被傳染的，我們都已經在家龜了這麼多個月」。隨後兩人隔天隨即向公司請假，開車至檢驗中心檢測，等待了48小時後，老婆確定感染了新冠肺炎，而原PO也開始出現「高燒不退」的症狀。
文中他也分享自己確診4天的身體狀況，包括每天睡不到三小時，到半夜就會被高燒熱醒，只能依靠退燒藥；吃東西時，慢慢失去味覺；嗅覺變得極為詭異，原PO透露自己一直會聞到一股荷葉邊系服特有的汗酸臭味，「一開始我以為自己高燒流汗所以衣服臭酸掉，但是在洗澡N次並且換了幾套衣服之後該酸臭味依然存在....」。
讓他更感傷的是，老婆晚上高燒39度時。流淚詢問他：「如果我怎麼了，你會好好照顧我爸媽嗎？」讓原PO不禁鼻頭一酸，他也回應老婆「我一定會照顧所有人」，希望老婆不要胡思亂想，他也透露，自己因身體沒力氣做菜，目前僅能天天吃稀飯。
針對英國疫情逐漸嚴峻，英國首相強森（Boris Johnson）先前亦緊急宣布取消聖誕節慶祝活動並進行封城，造成部分英國國民怨聲載道，但原PO卻嘆：「我只能說他們還不知道這個新型病毒的威力，感染力真的很強，我們幾乎沒有在和外人接觸也莫名中獎」，也呼籲大眾「希望英國人接受現實，好好在家裡躲著，天佑人類」。
根據世界衛生組織（WHO）指出，除了英國以外，丹麥也通報出現9起新病毒株的病例，荷蘭則有1例，另有1例出現於澳洲。世衛組織歐洲區域辦事處發言人也緊急呼籲，「歐洲各地疫情傳播速度劇烈而廣泛，各國必須加倍採取控制與預防措施。」亦承諾，對變種病毒有更多瞭解後，會提供各國政府與民眾最新資訊。（編輯：陳雅雲）
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