旅英夫妻染「變種新冠病毒」！3病狀曝光　人妻絕望流淚

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旅英夫妻染「變種新冠病毒」！3病狀曝光　人妻絕望流淚

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-12-21 14:03:13

新冠肺炎
▲英國近期出現2019冠狀病毒疾病的新變種病毒株，傳染力增加70%，就有旅英台灣網友指出，自己不到辦公室上班將近一年，老婆卻感染了病毒，自己身體也出現高燒不退的症狀。（圖／翻攝PTT）
新冠肺炎爆發後，全球各地都深受疫情影響，近期英國出現2019冠狀病毒疾病的新變種病毒株，傳染力增加70%，倫敦和英格蘭南部大部份地區收緊防疫措施。不過，就有旅英網友發文，表示自己已經快一年沒有去辦公室上班，甚至天天戴口罩和消毒，老婆卻感染了病毒，自己身體也開始出現高燒不退、失去味覺、嗅覺異常等症狀。
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原PO於PTT八卦板上發文，表示自己和老婆人在英國，前陣子看到病毒在英國南部以及倫敦變異的新聞，兩人本來很慶幸防疫做得確實，每天都會口罩，且會利用消毒紙巾，目前已經快有一年的時間沒到辦公室上班。
但過不久，老婆就高燒到39度不退，最後甚至被送往急診驗血，才發現是病毒感染，醫生語重心長地說「看你這個指數應該是Covid，加油」。兩人一聽百思不得其解「到底是怎麼被傳染的，我們都已經在家龜了這麼多個月」。隨後兩人隔天隨即向公司請假，開車至檢驗中心檢測，等待了48小時後，老婆確定感染了新冠肺炎，而原PO也開始出現「高燒不退」的症狀。

▲原PO和老婆一同到檢測中心檢驗，結果老婆確診感染新冠肺炎。（圖／翻攝PTT）
▲原PO和老婆一同到檢測中心檢驗，結果老婆確診感染新冠肺炎。（圖／翻攝PTT）
文中他也分享自己確診4天的身體狀況，包括每天睡不到三小時，到半夜就會被高燒熱醒，只能依靠退燒藥；吃東西時，慢慢失去味覺；嗅覺變得極為詭異，原PO透露自己一直會聞到一股荷葉邊系服特有的汗酸臭味，「一開始我以為自己高燒流汗所以衣服臭酸掉，但是在洗澡N次並且換了幾套衣服之後該酸臭味依然存在....」。

讓他更感傷的是，老婆晚上高燒39度時。流淚詢問他：「如果我怎麼了，你會好好照顧我爸媽嗎？」讓原PO不禁鼻頭一酸，他也回應老婆「我一定會照顧所有人」，希望老婆不要胡思亂想，他也透露，自己因身體沒力氣做菜，目前僅能天天吃稀飯。

針對英國疫情逐漸嚴峻，英國首相強森（Boris Johnson）先前亦緊急宣布取消聖誕節慶祝活動並進行封城，造成部分英國國民怨聲載道，但原PO卻嘆：「我只能說他們還不知道這個新型病毒的威力，感染力真的很強，我們幾乎沒有在和外人接觸也莫名中獎」，也呼籲大眾「希望英國人接受現實，好好在家裡躲著，天佑人類」。

根據世界衛生組織（WHO）指出，除了英國以外，丹麥也通報出現9起新病毒株的病例，荷蘭則有1例，另有1例出現於澳洲。世衛組織歐洲區域辦事處發言人也緊急呼籲，「歐洲各地疫情傳播速度劇烈而廣泛，各國必須加倍採取控制與預防措施。」亦承諾，對變種病毒有更多瞭解後，會提供各國政府與民眾最新資訊。（編輯：陳雅雲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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