學歷太差！男憂「面試輸一半」 網揭真相：這標準沒到GG
學歷太差！男憂「面試輸一半」 網揭真相：這標準沒到GG
編輯中心/綜合報導
2020-12-21 17:00:28
不少公司在徵才時，除了會根據求職者的能力、條件去做篩選外，面試時所展現的態度也是抉擇重要關鍵。不過，就有網友指出自己大三時就已經休學，面試時學歷這關就輸別人一大截，因此讓他好奇發問「遇到的面試官會比較注重哪些事情」。對此，就有內行網友給予建議，直言「沒到標準後面什麼的也都懶得看」。
原PO於《Dcard》上發文提問「想請問在座各位，在去一間公司面試時，面試官會比較注重於學歷、工作經驗反而不注重工作能力嗎？」他透露自己在大學三年級時就休學，學歷已經輸別人一半，工作經驗也不比他人優秀。面對這種情形，原PO就好奇發問「但是在面試時我要如何表達我的工作能力比其他人好，想請教各位在面試的時候，遇到的面試官會比較注重哪些事情」。問題一曝光後，隨即引來網友討論，不過內行人反而安慰原PO別太在意，「其實他都已經面試你了，代表學歷對他們而言應該還好？不然在看履歷時早就依學歷先刷掉了」、「有時熱誠更重要，實力不要太差都好說。這是我主管面試我跟我說過」、「注重外表第一印象，認真回，第一印象沒到標準後面什麼的也都懶得看」。不過也有網友給予其他建議，「你都講不出自己會什麼，怎麼讓人看學經歷以外的東西，行銷之間要先了解，不只是了解公司還要了解自己，把你會的、不會、需要加強的通通寫下來，就知道自己能力到哪了」、「如果學歷跟工作經驗都不足，那你最好先做功課先瞭解這間公司，面試時說明你能為公司做什麼，反正就是推銷自己」。（編輯：陳雅雲）