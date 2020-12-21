不買Gogoro因為沒補助？機車族曝「真實原因」：根本搞錯
不買Gogoro因為沒補助？機車族曝「真實原因」：根本搞錯
編輯中心/綜合報導
2020-12-21 17:13:15
隨著環保意識抬頭，不少騎乘汽油車的民眾，都將自己的油車換成電動機車，其中又以Gogoro為最大宗，但近日有不少人討論今年Gogoro銷售下滑的主因在於「政府補助減少」、「同時補助油車」等問題，但就有網友揭露另外一項缺點，直言這件事情本身要克服本身就非常有難度，貼文引發熱議。
原PO在PTT貼文指出「如果是以領取最多補助當目標，那是很成功，但是Gogoro更要做的是要建立一套能夠自立營運的電池交換系統，以現在市佔率10%來說好了，換電站就有充電時間不足，換不到滿電電池的問題。」「假設政府下令禁油車，換電站要幾座才得以支持全台灣的機車能源所需，月租費又要收多少才能夠達成一個平衡，這是政府跟企業之間要取得的平衡，否則台灣電動機車市場只能停滯不前，即便市佔衝高也會怨聲載道」。
貼文一出，網友紛紛回應「換到不滿的電池真的超白眼，一點都不想所謂的順路再換」、「油車加一次油可以騎一禮拜，換到沒電的一天就要換，真的麻煩」、「很多人根本搞錯，想到補助去，但實際上更應該改善的是充電站問題」、「換不到滿電是熱門時間熱門站的分配不均問題，確實該解決」、「換三次電池，油車早就不知道騎到哪裡去了」。事實上，對於電動機車換電站不足的問題，Gogoro官方先前也回應，2020年是以提升後勤服務為首要重點，透過Gogoro 360計畫來提升維修服務能量、與擴大佈建電池交換站，目前充電站已經超過1900座，未來將持續優惠充電站服務，盼讓車主能騎的安心，也隨時能夠有充足的電力。（編輯：張嘉哲）