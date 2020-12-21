外帶年菜戰開打！素食品牌也搶圍爐商機

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多樣化蔬食及料理手法，除了可省去全素者的年菜困擾外，更可用果然匯主廚精心調配的各式蔬食為家人補足多樣化的營養需求。
另外，跳脫年菜舊思維，饗賓旗下經典吃到飽餐廳饗食天堂，推出中西混搭開運極上饗宴澎湃年菜組合，包含該品牌人氣菜色紅運久久燴牛肉、諸事好運德國豬腳、金玉霸王饗肋骨、吉祥如意鹽焗雞，組合價也取喜氣諧音我愛發發5288元。
中式連鎖餐廳開飯川食堂則祭出傳統經典款外帶年菜組合，前菜為牛肚、牛腱、牛筋、鮑魚、花枝的富貴海陸滷拼盤，主菜有川香團圓獅子頭、鮮美澎湃佛跳牆、蒜香清蒸海石斑，主食為烏金櫻花蝦米糕，再搭年節必備鴛鴦雙醬鹽焗雞完整全雞一隻，整組5088元。
甫於今年7月開幕，老靈魂新古意經典台菜餐廳真珠台灣家味，首度推出單點或整組訂購的山珍海味團圓宴外帶年菜，有鮑魚醉蝦饌雙鮮、鴻運雙味雞、鮮美沙公米糕、祥獅團圓封肉、干貝極品佛跳牆、菜脯清蒸海石斑，6道大菜只要5980元。
而針對小家庭消費者，饗泰多泰式風格餐廳推出4到6人泰好運年菜組合，黃金富貴軟殼蟹、年年有餘檸檬魚、諸事大吉烤松阪，原價1530優惠價只要1388元，還可加價888元來個世界名湯冬蔭海陸團圓鍋一起帶回家。