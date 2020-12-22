房市／一飛衝天 台中北屯土地現值漲最多
財經中心/綜合報導
2020-12-22 08:00:00
台中市地政局表示，110年全市公告土地現值平均上漲1.48%，且是29個區全漲，其中，北屯區有新興重劃區正在發展中，調漲7.12%最多。專家指出，北屯近年完工的建設多，但仍有建設及重劃區還在發展中，加上建商推出的大樓3房總價又多落在1500萬以內，一般購屋族較負擔得起，帶動房市發展。
公告土地現值的調整，是各縣市地價評議委員會考量近一年地價動態、經濟狀況後，評定各地價區段平均調幅，作為不動產移轉時課徵土地增值稅的基礎。根據評議結果，台中市110年29個行政區公告土地現值全漲，全市平均上漲1.48%，其中，北屯轄內有14期重劃區、單元12（長春自辦市地重劃區）、G0特區等新興重劃區，公告土地現值調漲7.12%，不若其他行政區僅持平或微幅上漲。信義房屋水湳經貿店店長吳昱錡指出，北屯的房地價格在原本三大屯區之中相對最親民，但隨著重劃區發展以及建設議題擁入，吸引人口也跟著移入，近期交易價格已現補漲態勢。
吳昱錡進一步說明，北屯擁有捷運、COSTCO、水湳經貿園區等發展議題，且這些議題還未完全發酵，例如水湳經貿以及相連的11期重劃區，或是14期重劃區等地，都還是新興發展中的重劃區，未來仍具發展性。此外，北屯5年內新成屋，建商多將3房含車位產品的總價設定在1000至1200萬間，部分品牌較好的建商約1500萬，一般購屋族較能負擔，吸引青壯年買方買進自住或置產，除在地人之外，也包括中科工作族群，或是來自豐原、潭子的買方。吳昱錡指出，正因具未來發展性及人口持續移入，也反映在明年公告土地現值的調整幅度上。