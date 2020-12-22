房市／嘉義縣地王非在縣治市中心 竟在小鎮上
財經中心/綜合報導
2020-12-22 08:30:00
嘉義縣地政處表示，110年全縣公告土地現值平均調漲1.2%，其中，「地王」位於朴子市山通路、市西路口，近嘉義客運朴子總站，每平方公尺13萬元。嘉義縣地王並不像其他縣市位於縣治的市中心，在地房仲分析，朴子有工業區，並能匯集海線鄉鎮的消費力道，加上台糖也擬釋出周邊地區土地發展產業園區，諸多條件串聯下，朴子該區段因而蟬聯地王。
嘉義縣地王位於朴子市第84區段、山通路與市西路口，近嘉義客運朴子總站，對面是第二市場，周邊並有多家銀行、商店，商業機能熱絡，地理位置上，往東可通往嘉義市，往西則至東石鄉、布袋鎮，各項機能便利。地政處資料顯示，最高地價區段的地王土地，110年公告土地現值每平方公尺13萬元，最低地價區段則在大埔鄉第三地價區段，每平方公尺僅80元。嘉義縣有2個縣轄市，分別是縣府所在的太保市以及朴子市，不過，太保雖是縣治的市中心，地王寶座卻連年由朴子市蟬聯。而據地政處資料，今年第三季嘉義縣買賣交易量前三名分別在民雄鄉、太保市、水上鄉，3地各占全縣交易量15%至20%，反觀朴子市交易量僅占全縣約10%。
住商不動產嘉義興嘉加盟店店東李蔡麗卿分析，朴子土地之所以穩居地王，主要是當地有工業區匯聚人口，此外，當地也能吸引海線的鄉鎮人口，消費力道有所支撐，商圈發展頗為熱鬧。另外，台糖擬釋出水上鄉南靖農場等多筆土地，未來發展為產業園區，由於水上、太保、朴子地理位置能夠加以串聯，也是炒熱當地土地價格的因素之一。地政處另表示，若以鄉鎮市分區來看，全縣公告土地現值調幅較大的區塊包括中埔鄉調升3.98%，主要是和睦自辦市地重劃區帶動；鹿草鄉調整3.65%，主要受馬稠後產業園區一期土地價格上揚為主；太保市也調升3.58%，調整範圍主要是高速公路嘉義交流道、與嘉義市一起開發的貨運轉運中心區。