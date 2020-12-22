房市／年末裝潢熱潮　「裝修履約管理」保障交易

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房市／年末裝潢熱潮　「裝修履約管理」保障交易

財經中心/綜合報導

2020-12-22 12:30:00

「裝修履約金流管理」服務是由第三方專戶來控管裝修款
▲「裝修履約金流管理」服務是由第三方專戶來控管裝修款，保障交易安全。（圖／NOWnews資料照片）
年底至農曆過年前本為裝修市場旺季，加上今年房產交易熱絡，帶動室內裝潢需求激增，但也引發糾紛案量攀升，根據行政院消費者保護協會統計，受理全國「室內設計及裝修類別」之申訴案件，今年上半年度統計，平均每月超過20起，預測到年底旺季，室內裝潢糾紛件數將再衝高。
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在年關將近之際，隸屬於信義集團旗下之「安信建經」總經理張峰榮給予計劃裝修的民眾幾點提醒：一、應先挑選具備室內裝修業登記證之合格業者；二、合作時請務必簽訂白紙黑字的合約，詳讀並確認約內條文；三、再搭配公正第三方的裝修履約管理機制，讓每筆款項公開、透明，以降低裝修糾紛之風險，除了維護消費者自身權益外，亦保障裝修市場之交易安全。
張峰榮更提到：「網路的普及讓許多消費者會不斷比價、貪小便宜，因而忽略品質的重要！也讓『金錢』造成往後的糾紛，尤其透過傳統的雙方交易模式(即是消費者把款項直接匯入裝修業者或室內設計師的帳戶)，這時若遇到不肖業者(俗稱：裝潢蟑螂)，極為可能發生捲款潛逃、偷工減料、工期延宕及變相加價等狀況。」

因此為預防交易風險，可參考「裝修履約金流管理」服務，主要是由第三方專戶來控管裝修款，依照雙方簽訂的履約管理合約，按約定時間由消費者分次匯入專戶，若未收到款項，金流控管單位也會向消費者及裝修業者確認狀況，甚至視狀況居中協調，以致雙方有達到共識下才進行撥款，任一方均可清楚了解每一分錢的動向，保障裝修期間的款項安全。
現今民眾風險意識高漲，裝修業界也不例外，「安信建經」所提供之裝修履約金流管理服務(稱：裝修寶)已穩定經營5年以上，目前所簽約合作之室內裝修設計業者共超過220間，且均領有國家認證牌照、合法經營之廠商。而安信經營房屋交易的「買賣價金履約保證」，累積超過25年以上之專業經驗，具備完整的資金管理體系，以及運作順暢控管機制，目前已安全把關數十萬件的不動產交易金流，控管金額累積超過30兆。
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