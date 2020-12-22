房市／年末裝潢熱潮　「裝修履約管理」保障交易

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張峰榮更提到：「網路的普及讓許多消費者會不斷比價、貪小便宜，因而忽略品質的重要！也讓『金錢』造成往後的糾紛，尤其透過傳統的雙方交易模式(即是消費者把款項直接匯入裝修業者或室內設計師的帳戶)，這時若遇到不肖業者(俗稱：裝潢蟑螂)，極為可能發生捲款潛逃、偷工減料、工期延宕及變相加價等狀況。」
因此為預防交易風險，可參考「裝修履約金流管理」服務，主要是由第三方專戶來控管裝修款，依照雙方簽訂的履約管理合約，按約定時間由消費者分次匯入專戶，若未收到款項，金流控管單位也會向消費者及裝修業者確認狀況，甚至視狀況居中協調，以致雙方有達到共識下才進行撥款，任一方均可清楚了解每一分錢的動向，保障裝修期間的款項安全。
現今民眾風險意識高漲，裝修業界也不例外，「安信建經」所提供之裝修履約金流管理服務(稱：裝修寶)已穩定經營5年以上，目前所簽約合作之室內裝修設計業者共超過220間，且均領有國家認證牌照、合法經營之廠商。而安信經營房屋交易的「買賣價金履約保證」，累積超過25年以上之專業經驗，具備完整的資金管理體系，以及運作順暢控管機制，目前已安全把關數十萬件的不動產交易金流，控管金額累積超過30兆。